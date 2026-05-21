21 мая 2026, 14:04 | Обновлено 21 мая 2026, 14:05
Давид Райя находится в одном шаге от рекорда Арсенала в АПЛ

Для этого испанцу нужно не пропустить ни одного гола в матче 38-го тура против Кристал Пэлас

Getty Images/Global Images Ukraine. Давид Райя

Испанский вратарь лондонского Арсенала Давид Райя находится в одном матче от установления нового рекорда клуба в АПЛ по количеству «сухих» поединков в одном сезоне.

Напомним, в 37-м туре сезона 2025/26 испанец повторил достижение Дэвида Симена, сыграв свой 19-й матч без пропущенных мячей.

Для того чтобы стать новым рекордсменом клуба, Райя должен в последнем 38-м туре чемпионата не пропустить ни одного гола в игре против Кристал Пэлас.

Голкиперы Арсенала с самым большим количеством матчей без пропущенных мячей в одном сезоне АПЛ

  • 19 – Давид Райя (2025/26)
  • 19 – Дэвид Симен (1998/99)
  • 19 – Дэвид Симен (1993/94)
  • 16 – Давид Рая (2023/24)
  • 16 – Петр Чех (2015/16)
  • 16 – Войцех Щенсны (2013/14)
  • 16 – Йенс Леманн (2005/06)
  • 16 – Дэвид Симен (1995/96)
  • 15 – Йенс Леманн (2003/04)
  • 15 – Дэвид Симен (1992/93)
