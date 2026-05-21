Давид Райя находится в одном шаге от рекорда Арсенала в АПЛ
Для этого испанцу нужно не пропустить ни одного гола в матче 38-го тура против Кристал Пэлас
Испанский вратарь лондонского Арсенала Давид Райя находится в одном матче от установления нового рекорда клуба в АПЛ по количеству «сухих» поединков в одном сезоне.
Напомним, в 37-м туре сезона 2025/26 испанец повторил достижение Дэвида Симена, сыграв свой 19-й матч без пропущенных мячей.
Для того чтобы стать новым рекордсменом клуба, Райя должен в последнем 38-м туре чемпионата не пропустить ни одного гола в игре против Кристал Пэлас.
Голкиперы Арсенала с самым большим количеством матчей без пропущенных мячей в одном сезоне АПЛ
- 19 – Давид Райя (2025/26)
- 19 – Дэвид Симен (1998/99)
- 19 – Дэвид Симен (1993/94)
- 16 – Давид Рая (2023/24)
- 16 – Петр Чех (2015/16)
- 16 – Войцех Щенсны (2013/14)
- 16 – Йенс Леманн (2005/06)
- 16 – Дэвид Симен (1995/96)
- 15 – Йенс Леманн (2003/04)
- 15 – Дэвид Симен (1992/93)
19 clean sheets.— Opta Analyst (@OptaAnalyst) May 20, 2026
David Raya has tied the record for the most clean sheets by an Arsenal goalkeeper in a Premier League season.
He could set the outright record against Palace on Sunday.
Arsenal’s title was built from the back. pic.twitter.com/HftZFSc1sZ
