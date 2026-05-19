  Райя повторил рекорд Арсенала в АПЛ по количеству игр без пропущенных мячей
19 мая 2026, 08:02 | Обновлено 19 мая 2026, 08:29
Райя повторил рекорд Арсенала в АПЛ по количеству игр без пропущенных мячей

Ранее единоличным лидером в данном рейтинге был Дэвид Симен

Getty Images/Global Images Ukraine. Давид Райя

Испанский вратарь лондонского «Арсенала» Давид Райя провёл 19-й матч без пропущенных мячей в Премьер-лиге в сезоне 2025/26, что стало повторением клубного рекорда.

Это произошло в домашнем матче 37-го тура против «Бернли», в котором «канониры» победили со счетом 1:0.

Ранее только Дэвиду Симену в сезонах 1993/94 и 1998/99 удавалось подобное достижение (также 19).

Вратари «Арсенала» с наибольшим количеством матчей без пропущенных мячей в одном сезоне АПЛ

  • 19 – Дэвид Симен (1993/94)
  • 19 – Дэвид Симен (1998/99)
  • 19 – Дэвид Рай (2025/26)

Матчи Дэвида Рая без пропущенных мячей в АПЛ в сезоне 2025/26 (19)

  • Арсенал» – Бернли – 1:0
  • Вест Хэм – Арсенал – 0:1
  • Арсенал» – Фулхэм – 3:0
  • Арсенал – Ньюкасл – 1:0
  • Арсенал – Эвертон – 2:0
  • Брайтон – Арсенал – 0:1
  • Арсенал – Сандерленд – 3:0
  • Лидс Юнайтед – Арсенал – 0:4
  • Ноттингем Форест – Арсенал – 0:0
  • Арсенал – Ливерпуль – 0:0
  • Эвертон – Арсенал – 0:1
  • Арсенал – Брентфорд – 2:0
  • Бернли – Арсенал – 0:2
  • Арсенал – Кристал Пэлас – 1:0
  • Фулхэм – Арсенал – 0:1
  • Арсенал – Вест Хэм – 2:0
  • Арсенал – Ноттингем Форест – 3:0
  • Арсенал – Лидс – 5:0
  • Манчестер Юнайтед – Арсенал – 0:1
Даниил Кирияка
Так  и выигрывают чемпионаты.
