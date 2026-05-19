Райя повторил рекорд Арсенала в АПЛ по количеству игр без пропущенных мячей
Ранее единоличным лидером в данном рейтинге был Дэвид Симен
Испанский вратарь лондонского «Арсенала» Давид Райя провёл 19-й матч без пропущенных мячей в Премьер-лиге в сезоне 2025/26, что стало повторением клубного рекорда.
Это произошло в домашнем матче 37-го тура против «Бернли», в котором «канониры» победили со счетом 1:0.
Ранее только Дэвиду Симену в сезонах 1993/94 и 1998/99 удавалось подобное достижение (также 19).
Вратари «Арсенала» с наибольшим количеством матчей без пропущенных мячей в одном сезоне АПЛ
- 19 – Дэвид Симен (1993/94)
- 19 – Дэвид Симен (1998/99)
- 19 – Дэвид Рай (2025/26)
Матчи Дэвида Рая без пропущенных мячей в АПЛ в сезоне 2025/26 (19)
- Арсенал» – Бернли – 1:0
- Вест Хэм – Арсенал – 0:1
- Арсенал» – Фулхэм – 3:0
- Арсенал – Ньюкасл – 1:0
- Арсенал – Эвертон – 2:0
- Брайтон – Арсенал – 0:1
- Арсенал – Сандерленд – 3:0
- Лидс Юнайтед – Арсенал – 0:4
- Ноттингем Форест – Арсенал – 0:0
- Арсенал – Ливерпуль – 0:0
- Эвертон – Арсенал – 0:1
- Арсенал – Брентфорд – 2:0
- Бернли – Арсенал – 0:2
- Арсенал – Кристал Пэлас – 1:0
- Фулхэм – Арсенал – 0:1
- Арсенал – Вест Хэм – 2:0
- Арсенал – Ноттингем Форест – 3:0
- Арсенал – Лидс – 5:0
- Манчестер Юнайтед – Арсенал – 0:1
Most clean sheets in a Premier League season for Arsenal:— Squawka (@Squawka) May 18, 2026
◎ 19 - David Seaman (1993/94)
◎ 19 - David Seaman (1998/99)
◉ 19 - David Raya (2025/26) 🆕
The Spaniard equals the record. 🧤 pic.twitter.com/satsIvv70E
