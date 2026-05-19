Райя повторил рекорд Арсенала в АПЛ по количеству игр без пропущенных мячей

Испанский вратарь лондонского «Арсенала» Давид Райя провёл 19-й матч без пропущенных мячей в Премьер-лиге в сезоне 2025/26, что стало повторением клубного рекорда.

Это произошло в домашнем матче 37-го тура против «Бернли», в котором «канониры» победили со счетом 1:0.

Ранее только Дэвиду Симену в сезонах 1993/94 и 1998/99 удавалось подобное достижение (также 19).

Вратари «Арсенала» с наибольшим количеством матчей без пропущенных мячей в одном сезоне АПЛ

19 – Дэвид Симен (1993/94)

19 – Дэвид Симен (1998/99)

19 – Дэвид Рай (2025/26)

Матчи Дэвида Рая без пропущенных мячей в АПЛ в сезоне 2025/26 (19)

Арсенал» – Бернли – 1:0

Вест Хэм – Арсенал – 0:1

Арсенал» – Фулхэм – 3:0

Арсенал – Ньюкасл – 1:0

Арсенал – Эвертон – 2:0

Брайтон – Арсенал – 0:1

Арсенал – Сандерленд – 3:0

Лидс Юнайтед – Арсенал – 0:4

Ноттингем Форест – Арсенал – 0:0

Арсенал – Ливерпуль – 0:0

Эвертон – Арсенал – 0:1

Арсенал – Брентфорд – 2:0

Бернли – Арсенал – 0:2

Арсенал – Кристал Пэлас – 1:0

Фулхэм – Арсенал – 0:1

Арсенал – Вест Хэм – 2:0

Арсенал – Ноттингем Форест – 3:0

Арсенал – Лидс – 5:0

Манчестер Юнайтед – Арсенал – 0:1