Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Маркевич назвал неожиданного героя Динамо в финале Кубка Украины
Украина. Премьер лига
23 мая 2026, 01:32 |
216
0

Маркевич назвал неожиданного героя Динамо в финале Кубка Украины

Известный тренер выделил Михавко

23 мая 2026, 01:32 |
216
0
Маркевич назвал неожиданного героя Динамо в финале Кубка Украины
УАФ. Мирон Маркевич

Известный украинский тренер Мирон Маркевич поделился своими мыслями о финале Кубка Украины между «Динамо» и «Черниговом» (3:1).

– Мирон Богданович, понравился ли вам финал, получили ли вы удовольствие от игры, или все было предсказуемо еще до стартового свистка?

– Финал удался. Я был на стадионе, смотрел его вживую. Была замечательная футбольная атмосфера, немало болельщиков. Мне поединок понравился. Конечно же, «Динамо» было явным фаворитом, но «Чернигов» провел очень достойный матч – пытались дать достойный бой киевлянам.

После ничьей в первом тайме (1:1) была и определенная интрига, но чувствовалось, что «Динамо» все же дожмет соперника, доведет матч до логического завершения – своей победы.

– Кому отдадите звание лучшего игрока финала Кубка Украины сезона 2025/26 годов?

– На мой взгляд, лучшим был защитник «Динамо» Тарас Михавко. Конечно, дубль забил Виталий Буяльский, Андрей Ярмоленко вышел на замену и забил решающий гол, они молодцы, но мой голос за Михавко, потому что было видно, как он самоотверженно играл, глаза у него горели, старался.

По теме:
Шахтер отказался от игрока, который бросил клуб ради переезда в Украину
Глейкер Мендоса стал 58-м южноамериканцем в истории Шахтера
Капитан Колоса: «Мы стали неудобным соперником для Шахтера»
Динамо Киев Кубок Украины по футболу Мирон Маркевич чемпионат Украины по футболу Чернигов Тарас Михавко
Дмитрий Олийченко Источник: BLIK
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Цена – 400 млн. Реал присмотрел лидеров Ман Сити после ухода Гвардиолы
Футбол | 23 мая 2026, 00:26 1
Цена – 400 млн. Реал присмотрел лидеров Ман Сити после ухода Гвардиолы
Цена – 400 млн. Реал присмотрел лидеров Ман Сити после ухода Гвардиолы

В Мадриде считают, что Холанд, Родри и другие не задержатся в клубе без Пепа

В Динамо вернется известный украинский футболист
Футбол | 22 мая 2026, 07:02 8
В Динамо вернется известный украинский футболист
В Динамо вернется известный украинский футболист

Рубчинский получит шанс от Костюка летом

Динамо активировало клаусулу Мендосы, но футболист выбрал Шахтер
Футбол | 22.05.2026, 21:52
Динамо активировало клаусулу Мендосы, но футболист выбрал Шахтер
Динамо активировало клаусулу Мендосы, но футболист выбрал Шахтер
Громкий скандал. Футболист команды УПЛ сбежал из Украины из-за денег
Футбол | 22.05.2026, 08:18
Громкий скандал. Футболист команды УПЛ сбежал из Украины из-за денег
Громкий скандал. Футболист команды УПЛ сбежал из Украины из-за денег
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 22.05.2026, 07:55
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Украина спасла игру против Казахстана и вышла в плей-офф с первого места
Украина спасла игру против Казахстана и вышла в плей-офф с первого места
22.05.2026, 18:51 3
Другие виды
Ребров выбрал клуб, который возглавит после сборной Украины
Ребров выбрал клуб, который возглавит после сборной Украины
21.05.2026, 09:51 18
Футбол
Жребий Ролан Гаррос. Соперницы всех украинок: кто для Свитолиной и Костюк?
Жребий Ролан Гаррос. Соперницы всех украинок: кто для Свитолиной и Костюк?
21.05.2026, 15:25 41
Теннис
Определился клуб, в котором Яремчук будет играть в следующем сезоне
Определился клуб, в котором Яремчук будет играть в следующем сезоне
21.05.2026, 10:24 6
Футбол
ЧМ по хоккею. Безупречная сборная Швейцарии, четвертая победа Словакии
ЧМ по хоккею. Безупречная сборная Швейцарии, четвертая победа Словакии
22.05.2026, 05:05
Хоккей
Украина переиграла Португалию. Выход в плей-офф практически гарантирован
Украина переиграла Португалию. Выход в плей-офф практически гарантирован
21.05.2026, 10:47 1
Другие виды
Караваев выступил с заявлением о своем будущем после предложения от Шахтера
Караваев выступил с заявлением о своем будущем после предложения от Шахтера
22.05.2026, 07:35 2
Футбол
Шахтер за большую сумму подписал самого результативного игрока УПЛ
Шахтер за большую сумму подписал самого результативного игрока УПЛ
21.05.2026, 22:54 21
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем