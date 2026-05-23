Маркевич назвал неожиданного героя Динамо в финале Кубка Украины
Известный тренер выделил Михавко
Известный украинский тренер Мирон Маркевич поделился своими мыслями о финале Кубка Украины между «Динамо» и «Черниговом» (3:1).
– Мирон Богданович, понравился ли вам финал, получили ли вы удовольствие от игры, или все было предсказуемо еще до стартового свистка?
– Финал удался. Я был на стадионе, смотрел его вживую. Была замечательная футбольная атмосфера, немало болельщиков. Мне поединок понравился. Конечно же, «Динамо» было явным фаворитом, но «Чернигов» провел очень достойный матч – пытались дать достойный бой киевлянам.
После ничьей в первом тайме (1:1) была и определенная интрига, но чувствовалось, что «Динамо» все же дожмет соперника, доведет матч до логического завершения – своей победы.
– Кому отдадите звание лучшего игрока финала Кубка Украины сезона 2025/26 годов?
– На мой взгляд, лучшим был защитник «Динамо» Тарас Михавко. Конечно, дубль забил Виталий Буяльский, Андрей Ярмоленко вышел на замену и забил решающий гол, они молодцы, но мой голос за Михавко, потому что было видно, как он самоотверженно играл, глаза у него горели, старался.
