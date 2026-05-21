  4. Владелец Погони предложил стадион своей команды представителям Украины в ЕК
21 мая 2026, 13:55 | Обновлено 21 мая 2026, 13:57
Getty Images/Global Images Ukraine. Алекс Хагитаги

Владелец польской «Погони» Алекс Хагитаги пригласил украинские клубы проводить еврокубковые матчи на стадионе в Щецине.

«Мы официально обратились ко всем украинским клубам, включая «Шахтер Донецк» и «Динамо Киев», которые в этом году участвуют в европейских соревнованиях, и пригласили их рассмотреть Щецин как свою европейскую базу на следующий сезон.

Наше прекрасное городское пространство, наш стадион и наши люди уже показали, на что мы способны. Когда Щецин принимал более 20 000 болельщиков на матче молодежной сборной Польши до 21 года, мы доказали, что этот город обладает страстью, инфраструктурой и сердцем для проведения футбола высшего уровня.

Щецин – это не только футбольный город. Это город истории, стойкости и сообщества. Благодаря нашему стратегическому расположению рядом с Берлином и немецкой границей, в регионе, где живут десятки тысяч украинцев в Германии, Польше и соседних странах, мы верим, что Щецин может стать настоящим вторым домом для одного из великих клубов Украины во время его европейского пути.

Это больше, чем футбол. Это про дружбу, солидарность и поддержку Украины в то время, когда спорт может нести мощный месседж единства, надежды и силы.

Мы ценим поддержку и сотрудничество Польского футбольного союза, УЕФА и Украинской ассоциации футбола в этой важной инициативе.

Давайте привезем Украину в Щецин. Давайте сделаем наш город их домом».

Украину в следующем сезоне в еврокубках будут представлять «Шахтер» (Лига чемпионов), «Динамо» (Лига Европы), ЛНЗ и «Полесье» (Лига конференций).

Иван Чирко Источник: X (Twitter)
