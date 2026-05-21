Астон Вилла является рекордсменом еврокубков последних трех сезонов
Вспомним, кого побеждали бирмингемцы в еврокубках в сезонах 2023/24, 2024/25 и 2025/26
Астон Вилла, победившая Фрайбург в финальном матче Лиги Европы сезона 2025/26, вышла в лидеры по количеству одержанных побед в еврокубках в трех последних сезонах.
В активе бирмингемцев – 27 выигранных матчей, что позволило превзойти достижения ПСЖ, Реала и Баварии (по 26).
Правда, у парижан еще есть шанс догнать Астон Виллу, поскольку они сыграют в финале Лиги чемпионов против Арсенала.
Команды с самым большим количеством побед в еврокубках в последних трех сезонах
- 27 – Астон Вилла
- 26 – ПСЖ
- 26 – Реал
- 26 – Бавария
- 25 – Арсенал
Победы Астон Виллы в еврокубках в последних трех сезонах (27)
2025/26
- ЛЕ, Фрайбург – 3:0
- ЛЕ, Ноттингем Форест – 4:0
- ЛЕ, Болонья – 4:0
- ЛЕ, Болонья – 3:1
- ЛЕ, Лилль – 2:0
- ЛЕ, Лилль – 1:0
- ЛЕ, РБ Зальцбург – 3:2
- ЛЕ, Фенербахче – 1:0
- ЛЕ, Базель – 2:1
- ЛЕ, Янг Бойз – 2:1
- ЛЕ, Маккаби Т-А – 2:0
- ЛЕ, Фейенорд – 2:0
- ЛЕ, Болонья – 1:0
2024/25
- ЛЧ, ПСЖ – 3:2
- ЛЧ, Брюгге – 3:0
- ЛЧ, Брюгге – 3:1
- ЛЧ, Селтик – 4:2
- ЛЧ, РБ Лейпциг – 3:2
- ЛЧ, Болонья – 2:0
- ЛЧ, Бавария – 1:0
- ЛЧ, Янг Бойз – 3:0
2023/24
- ЛК, Лилль – 2:1
- ЛК, Аякс – 4:0
- ЛК, Легия – 2:1
- ЛК, АЗ – 2:1
- ЛК, АЗ – 4:1
- ЛК, Зриньски – 1:0
