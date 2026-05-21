Астон Вилла является рекордсменом еврокубков последних трех сезонов

21 мая 2026, 12:51 | Обновлено 21 мая 2026, 13:19
Вспомним, кого побеждали бирмингемцы в еврокубках в сезонах 2023/24, 2024/25 и 2025/26

Астон Вилла, победившая Фрайбург в финальном матче Лиги Европы сезона 2025/26, вышла в лидеры по количеству одержанных побед в еврокубках в трех последних сезонах.

В активе бирмингемцев – 27 выигранных матчей, что позволило превзойти достижения ПСЖ, Реала и Баварии (по 26).

Правда, у парижан еще есть шанс догнать Астон Виллу, поскольку они сыграют в финале Лиги чемпионов против Арсенала.

Команды с самым большим количеством побед в еврокубках в последних трех сезонах

  • 27 – Астон Вилла
  • 26 – ПСЖ
  • 26 – Реал
  • 26 – Бавария
  • 25 – Арсенал

Победы Астон Виллы в еврокубках в последних трех сезонах (27)

2025/26

  • ЛЕ, Фрайбург – 3:0
  • ЛЕ, Ноттингем Форест – 4:0
  • ЛЕ, Болонья – 4:0
  • ЛЕ, Болонья – 3:1
  • ЛЕ, Лилль – 2:0
  • ЛЕ, Лилль – 1:0
  • ЛЕ, РБ Зальцбург – 3:2
  • ЛЕ, Фенербахче – 1:0
  • ЛЕ, Базель – 2:1
  • ЛЕ, Янг Бойз – 2:1
  • ЛЕ, Маккаби Т-А – 2:0
  • ЛЕ, Фейенорд – 2:0
  • ЛЕ, Болонья – 1:0

2024/25

  • ЛЧ, ПСЖ – 3:2
  • ЛЧ, Брюгге – 3:0
  • ЛЧ, Брюгге – 3:1
  • ЛЧ, Селтик – 4:2
  • ЛЧ, РБ Лейпциг – 3:2
  • ЛЧ, Болонья – 2:0
  • ЛЧ, Бавария – 1:0
  • ЛЧ, Янг Бойз – 3:0

2023/24

  • ЛК, Лилль – 2:1
  • ЛК, Аякс – 4:0
  • ЛК, Легия – 2:1
  • ЛК, АЗ – 2:1
  • ЛК, АЗ – 4:1
  • ЛК, Зриньски – 1:0
