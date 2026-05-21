Астон Вилла является рекордсменом еврокубков последних трех сезонов

Астон Вилла, победившая Фрайбург в финальном матче Лиги Европы сезона 2025/26, вышла в лидеры по количеству одержанных побед в еврокубках в трех последних сезонах.

В активе бирмингемцев – 27 выигранных матчей, что позволило превзойти достижения ПСЖ, Реала и Баварии (по 26).

Правда, у парижан еще есть шанс догнать Астон Виллу, поскольку они сыграют в финале Лиги чемпионов против Арсенала.

Команды с самым большим количеством побед в еврокубках в последних трех сезонах

27 – Астон Вилла

26 – ПСЖ

26 – Реал

26 – Бавария

25 – Арсенал

Победы Астон Виллы в еврокубках в последних трех сезонах (27)

2025/26

ЛЕ, Фрайбург – 3:0

ЛЕ, Ноттингем Форест – 4:0

ЛЕ, Болонья – 4:0

ЛЕ, Болонья – 3:1

ЛЕ, Лилль – 2:0

ЛЕ, Лилль – 1:0

ЛЕ, РБ Зальцбург – 3:2

ЛЕ, Фенербахче – 1:0

ЛЕ, Базель – 2:1

ЛЕ, Янг Бойз – 2:1

ЛЕ, Маккаби Т-А – 2:0

ЛЕ, Фейенорд – 2:0

ЛЕ, Болонья – 1:0

2024/25

ЛЧ, ПСЖ – 3:2

ЛЧ, Брюгге – 3:0

ЛЧ, Брюгге – 3:1

ЛЧ, Селтик – 4:2

ЛЧ, РБ Лейпциг – 3:2

ЛЧ, Болонья – 2:0

ЛЧ, Бавария – 1:0

ЛЧ, Янг Бойз – 3:0

2023/24