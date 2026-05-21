Ярмоленко побил рекорд Гусева и Гладкого

Хавбек киевлян выиграл Кубок Украины после 11-летнего перерыва

ФК Динамо. Андрей Ярмоленко

Андрей Ярмоленко третий раз стал обладателем Кубка Украины. Причем свой очередной кубковый триумф он отпраздновал после 11-летнего перерыва. Тем самым Ярмоленко превзошел рекорд Олега Гусева и Александра Гладкого, чья пауза между победными финалами составляла 8 лет.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные паузы между победными финалами Кубка Украины

Пауза

Игрок

Клуб

Годы

11 лет

Андрей ЯРМОЛЕНКО

Динамо

2015-2026

8 лет

Олег ГУСЕВ

Динамо

2007-2015

8 лет

Александр ГЛАДКИЙ

Шахтер

2008-2016

7 лет

Александр ШОВКОВСКИЙ

Динамо

2007-2014

7 лет

Денис ГАРМАШ

Динамо

2014-2021

7 лет

Александр ЗУБКОВ

Шахтер

2017-2024

6 лет

Сергей ПОПОВ

Шахтер

1995-2001

6 лет

Александр ШОВКОВСКИЙ

Динамо

1999-2005

6 лет

Владислав ВАЩУК

Динамо

2000-2006

6 лет

Сергей РЕБРОВ

Динамо

2000-2006

6 лет

Тарас СТЕПАНЕНКО

Шахтер

2018-2024
в чому суть рекорду?
