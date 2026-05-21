Ярмоленко побил рекорд Гусева и Гладкого
Хавбек киевлян выиграл Кубок Украины после 11-летнего перерыва
Андрей Ярмоленко третий раз стал обладателем Кубка Украины. Причем свой очередной кубковый триумф он отпраздновал после 11-летнего перерыва. Тем самым Ярмоленко превзошел рекорд Олега Гусева и Александра Гладкого, чья пауза между победными финалами составляла 8 лет.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые продолжительные паузы между победными финалами Кубка Украины
|
Пауза
|
Игрок
|
Клуб
|
Годы
|
11 лет
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
Динамо
|
2015-2026
|
8 лет
|
Олег ГУСЕВ
|
Динамо
|
2007-2015
|
8 лет
|
Александр ГЛАДКИЙ
|
Шахтер
|
2008-2016
|
7 лет
|
Александр ШОВКОВСКИЙ
|
Динамо
|
2007-2014
|
7 лет
|
Денис ГАРМАШ
|
Динамо
|
2014-2021
|
7 лет
|
Александр ЗУБКОВ
|
Шахтер
|
2017-2024
|
6 лет
|
Сергей ПОПОВ
|
Шахтер
|
1995-2001
|
6 лет
|
Александр ШОВКОВСКИЙ
|
Динамо
|
1999-2005
|
6 лет
|
Владислав ВАЩУК
|
Динамо
|
2000-2006
|
6 лет
|
Сергей РЕБРОВ
|
Динамо
|
2000-2006
|
6 лет
|
Тарас СТЕПАНЕНКО
|
Шахтер
|
2018-2024
