Пономаренко выступил с заявлением после победы Динамо в Кубке Украины

Форвард киевского «Динамо» Матвей Пономаренко поделился эмоциями после победы своей команды над ФК «Чернигов» (3:1) в финале Кубка Украины

– Первый тайм сложился непросто для «Динамо» – не удавалось реализовать моменты, а «Чернигов» атаковал. Что можете сказать о первой половине встречи?

- К сожалению, мы не могли забить мяч, вратарь соперников поймал кураж. У нас был разговор в перерыве, и мы вышли совсем с другим настроением. Понимали, что не можем отдать Кубок и нужно побеждать. В конце концов, мы это сделали. Наш капитан отличился дублем, за что ему большое спасибо. Теперь возвращаемся домой с отличным настроением и будем готовиться к следующему сезону, чтобы выиграть не только Кубок, но и чемпионат.

– Перед финалом ожидания болельщиков были высокими. Эта победа сняла напряжение?

– Победа в Кубке – это глоток свежего воздуха. У нас есть шансы пробиться в Лигу Европы. Будем делать все возможное, чтобы в следующем сезоне достойно представлять Украину в еврокубках и зарабатывать зачетные баллы для нашего государства.

– Кубок Украины – не первый ваш трофей на взрослом уровне, но именно в этом сезоне вы прочно закрепились в первой команде. Чувствуется ли этот триумф иначе?

– Конечно. В прошлом сезоне я почти не играл, иногда выходил на замену, а сейчас я полноценный игрок основного состава. Поэтому сейчас испытываю безумные эмоции. Благодарю команду за эту победу.

- В последнем туре УПЛ «Динамо» ждет матч против «Кудровки», и команда сохраняет шансы на медали. Завтра проснетесь с мыслями только об этом поединке?

– Сегодня мы еще отпразднуем и с завтрашнего дня начнем подготовку к матчу против «Кудровки». Хотим окончить сезон с высоко поднятой головой.

– Вы готовились к такой игре или ожидали, что будет легче?

- Финал – это всегда непростая игра. Мы понимали, что просто так сюда не попадают. Настраивались на тяжелую игру, и так и вышло. «Чернигов» нас ничем не удивил. Несмотря на это, мы должны забивать больше мячей и увереннее побеждать, – сказал Матвей.