  4. МИХАВКО: «Почему вы это спрашиваете? Почему не спросите, что было бы...»
21 мая 2026, 09:31
ФК Динамо Киев. Тарас Михавко

Защитник киевского Динамо Тарас Михавко поделился эмоциями после победы своей команды над ФК Чернигов (3:1) в финале Кубка Украины

– Поздравляем с выигрышем Кубка Украины! Матч проходил во Львове на «Арена Львов», при этом вы родились на Львовщине. Какие-то особые воспоминания вы связаны с этим стадионом?

– Особенно ничего, только то, что я об этом. Приятно здесь побеждать, выигрывать трофеи тем более. Эмоции позитивны прежде всего из-за того, что выиграли Кубок Украины.

- Не казалось в конце первого тайма, когда Безбородько имел отличный момент, чтобы забить, что может быть очень тяжело?

- Почему вы спрашиваете, что было бы, пропусти мы? Почему не спросите, что было бы, если бы все свои моменты реализовали? Минимум три должны были забивать – и был бы разгром. Но это финал. Спасибо Чернигову, у них очень хорошая команда. Получился очень интересный финал, особенно его первый тайм, и за это им спасибо.

- Подытоживая сезон – в чемпионате четвертое место, но при этом выиграли Кубок…

- Да, чемпионат провалили, и у нас была одна цель – выиграть Кубок. Мы это и сделали.

Нынешний сезон можно считать провальным для киевского Динамо. Подопечные Игоря Костюка сейчас находятся на 4 строчке турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 54 балла после 29 сыгранных матчей. Победа в Кубке Украины – единственное светлое пятно для «бело-синих» в этом сезоне.

Олег Вахоцкий Источник: ФК Динамо Киев
А що булоб якби ???? Стидоба !!!!!!! Мастера хренови !!!!
