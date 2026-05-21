МИХАВКО: «Почему вы это спрашиваете? Почему не спросите, что было бы...»
Тарас доволен победой в Кубке Украины
Защитник киевского Динамо Тарас Михавко поделился эмоциями после победы своей команды над ФК Чернигов (3:1) в финале Кубка Украины
– Поздравляем с выигрышем Кубка Украины! Матч проходил во Львове на «Арена Львов», при этом вы родились на Львовщине. Какие-то особые воспоминания вы связаны с этим стадионом?
– Особенно ничего, только то, что я об этом. Приятно здесь побеждать, выигрывать трофеи тем более. Эмоции позитивны прежде всего из-за того, что выиграли Кубок Украины.
- Не казалось в конце первого тайма, когда Безбородько имел отличный момент, чтобы забить, что может быть очень тяжело?
- Почему вы спрашиваете, что было бы, пропусти мы? Почему не спросите, что было бы, если бы все свои моменты реализовали? Минимум три должны были забивать – и был бы разгром. Но это финал. Спасибо Чернигову, у них очень хорошая команда. Получился очень интересный финал, особенно его первый тайм, и за это им спасибо.
- Подытоживая сезон – в чемпионате четвертое место, но при этом выиграли Кубок…
- Да, чемпионат провалили, и у нас была одна цель – выиграть Кубок. Мы это и сделали.
Нынешний сезон можно считать провальным для киевского Динамо. Подопечные Игоря Костюка сейчас находятся на 4 строчке турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 54 балла после 29 сыгранных матчей. Победа в Кубке Украины – единственное светлое пятно для «бело-синих» в этом сезоне.
