«Гранд футбола». Игрок Чернигова объяснил поражение против Динамо
Эксклюзивное интервью Алексея Зенченко для Sport.ua
Финал Кубка Украины позади, но эмоции болельщиков все еще на максимуме. Победа опыта над желанием превзойти легенду — вот свидетелями чего мы были сегодня. Титульный партнер «Динамо» GGBET поздравляет «бело-синих» с победой. Это была настоящая GG!
Защитник «Чернигова» Алексей Зенченко эксклюзивно для Sport.ua подвел итоги финала Кубка Украины, в котором клуб Первой лиги уступил киевскому «Динамо» (1:3).
– Первый тайм, 1:1. Казалось, что вы можете переломить ход игры, как раз держали результат. Что стало ключевым моментом, когда вы сломались и потеряли контроль над игрой?
– Где-то «Динамо», конечно, атаковало, давило, в какой-то момент мы потеряли концентрацию, где-то не доиграли. Скажу так: было тяжело. Мы старались обороняться организованно, где-то не доиграли, пропустили гол, а отыграться уже было тяжело.
– Чувствовалась ли на поле разница между командой Первой лиги и УПЛ? Как вам сегодня игралось против титулованного клуба?
– Ну это не просто команда Премьер-лиги, это гранд нашего футбола. Конечно, разница ощущалась. Это другой уровень. Мы сегодня это почувствовали.
Материал подготовлен в рамках медиа-тура, организованного ФК Динамо (Киев) при поддержке титульного спонсора GGBET.
– Финал проигран, но есть ли чувство гордости за этот путь в Кубке?
– Конечно. Для нас это большое достижение. Даже сегодня мы настраивались на победу. Футбол – это такой вид спорта, в отдельном матче может победить каждый. Поэтому для нас это сказка.
– Не было сильного волнения перед игрой, все-таки это «Динамо»?
– Было, конечно, было. Но оно прошло в первой половине игры. Первые касания мяча, какая-то борьба – и все пошло.
– Тренер что-то говорил после финального свистка?
– Конечно. Он поблагодарил нас. Сказал, что гордится нами. А мы гордимся им за то, что создали команду, которая у нас есть сейчас. Сегодня «Чернигов» не проиграл, сегодня мы победители.
РЕКЛАМА
21+
ООО «ГГБЭТ». Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 23.08.2023 (решение КРАИЛ от 08.08.2023 №128). Лицензия на проведение деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 23.08.2023 (решение КРАИЛ от 08.08.2023 №129).
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИНИМАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Шевченко нравится Забарный
Известный в прошлом наставник не видит проблем в том, чтобы «Динамо» обыграло «Чернигов»