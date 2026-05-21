Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Украины
21 мая 2026, 08:54 | Обновлено 21 мая 2026, 08:56
«Гранд футбола». Игрок Чернигова объяснил поражение против Динамо

Эксклюзивное интервью Алексея Зенченко для Sport.ua

ФК Чернигов. Алексей Зенченко

Финал Кубка Украины позади, но эмоции болельщиков все еще на максимуме. Победа опыта над желанием превзойти легенду — вот свидетелями чего мы были сегодня. Титульный партнер «Динамо» GGBET поздравляет «бело-синих» с победой. Это была настоящая GG!

Защитник «Чернигова» Алексей Зенченко эксклюзивно для Sport.ua подвел итоги финала Кубка Украины, в котором клуб Первой лиги уступил киевскому «Динамо» (1:3).

– Первый тайм, 1:1. Казалось, что вы можете переломить ход игры, как раз держали результат. Что стало ключевым моментом, когда вы сломались и потеряли контроль над игрой?

– Где-то «Динамо», конечно, атаковало, давило, в какой-то момент мы потеряли концентрацию, где-то не доиграли. Скажу так: было тяжело. Мы старались обороняться организованно, где-то не доиграли, пропустили гол, а отыграться уже было тяжело.

– Чувствовалась ли на поле разница между командой Первой лиги и УПЛ? Как вам сегодня игралось против титулованного клуба?

– Ну это не просто команда Премьер-лиги, это гранд нашего футбола. Конечно, разница ощущалась. Это другой уровень. Мы сегодня это почувствовали.

– Финал проигран, но есть ли чувство гордости за этот путь в Кубке?

– Конечно. Для нас это большое достижение. Даже сегодня мы настраивались на победу. Футбол – это такой вид спорта, в отдельном матче может победить каждый. Поэтому для нас это сказка.

– Не было сильного волнения перед игрой, все-таки это «Динамо»?

– Было, конечно, было. Но оно прошло в первой половине игры. Первые касания мяча, какая-то борьба – и все пошло.

– Тренер что-то говорил после финального свистка?

– Конечно. Он поблагодарил нас. Сказал, что гордится нами. А мы гордимся им за то, что создали команду, которая у нас есть сейчас. Сегодня «Чернигов» не проиграл, сегодня мы победители.

Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
