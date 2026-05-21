«Гранд футбола». Игрок Чернигова объяснил поражение против Динамо

Защитник «Чернигова» Алексей Зенченко эксклюзивно для Sport.ua подвел итоги финала Кубка Украины, в котором клуб Первой лиги уступил киевскому «Динамо» (1:3).

– Первый тайм, 1:1. Казалось, что вы можете переломить ход игры, как раз держали результат. Что стало ключевым моментом, когда вы сломались и потеряли контроль над игрой?

– Где-то «Динамо», конечно, атаковало, давило, в какой-то момент мы потеряли концентрацию, где-то не доиграли. Скажу так: было тяжело. Мы старались обороняться организованно, где-то не доиграли, пропустили гол, а отыграться уже было тяжело.

– Чувствовалась ли на поле разница между командой Первой лиги и УПЛ? Как вам сегодня игралось против титулованного клуба?

– Ну это не просто команда Премьер-лиги, это гранд нашего футбола. Конечно, разница ощущалась. Это другой уровень. Мы сегодня это почувствовали.

– Финал проигран, но есть ли чувство гордости за этот путь в Кубке?

– Конечно. Для нас это большое достижение. Даже сегодня мы настраивались на победу. Футбол – это такой вид спорта, в отдельном матче может победить каждый. Поэтому для нас это сказка.

– Не было сильного волнения перед игрой, все-таки это «Динамо»?

– Было, конечно, было. Но оно прошло в первой половине игры. Первые касания мяча, какая-то борьба – и все пошло.

– Тренер что-то говорил после финального свистка?

– Конечно. Он поблагодарил нас. Сказал, что гордится нами. А мы гордимся им за то, что создали команду, которая у нас есть сейчас. Сегодня «Чернигов» не проиграл, сегодня мы победители.

