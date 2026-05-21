  4. БУЯЛЬСКИЙ: «Появилась нервозность. Надо разобраться, почему так произошло»
21 мая 2026, 08:34 | Обновлено 21 мая 2026, 08:36
БУЯЛЬСКИЙ: «Появилась нервозность. Надо разобраться, почему так произошло»

Лидер «Динамо» – о победе в Кубке Украины

БУЯЛЬСКИЙ: «Появилась нервозность. Надо разобраться, почему так произошло»
ФК Динамо Киев. Виталий Буяльский

Герой финала Кубка Украины и капитан «Динамо» Виталий Буяльский высказался о победе «бело-синей» команды над «Черниговом» (3:1). Виталий оформил в матче дубль, приложив максимум усилий для завоевания трофея.

– Все хорошо, довольны тем, что одержали победу. Ведь в первом тайме не реализовали много моментов, счет был 1:1, и из-за этого появилась определенная нервозность.

– «Чернигов» дал бой?

– Готовились серьезно. Я считаю, что соперник дал очень хороший бой. Нам нужно проанализировать эту игру, потому что мы создали много моментов, но не забили столько, сколько могли. Нужно разобраться, почему так произошло.

– Про их вратаря уже шутят, что «Динамо» стоит его подписать.

– Я же не селекционер и не агент. Но если говорить о нем – молодец, хорошо сыграл, хорошо работает правой ногой. Думаю, у него всё ещё впереди, ведь вратарь – это такая позиция, на которой можно играть и до сорока лет.

– Расскажите, что было в раздевалке. Как праздновали? Возможно, что-то говорили тренеры? Заходил ли президент?

– Президент заходил, поздравил нас. Послушали музыку, немного отпраздновали – и все.

– Как считаете, справедливо ли отменили ваш первый забитый мяч?

– Я никогда не пересматриваю свои моменты. Считаю, что этим должны заниматься тренерский штаб и аналитики. Они должны показывать как хорошие, так и неудачные эпизоды.

– В конце матча начался дождь. Как погодные условия повлияли на дальнейший ход матча?

– Стало даже лучше. Поле на «Арене Львов» в таком идеальном состоянии, давно на таком не играл – это одно удовольствие.

– Как вам новый дизайн Кубка Украины по сравнению с предыдущим? Он тяжелее или легче?

– Конечно, тяжелее. Думаю, весит более 20 килограммов. Если одному его поднимать, можно и спину потянуть (улыбается).

– Впереди последний матч с «Кудровкой». Чего от него ожидаете?

– Уже с завтрашнего дня начинаем готовиться к «Кудровке». Посмотрим, как все сложится.

– Планы на отпуск уже есть?

– Нет, пока никаких планов нет. Останусь в Украине.

Андрей Витренко Источник: ФК Динамо Киев
Тому, що дуже хотіли забити, ніби все йшло до того, мали величезну перевагу та купу моментів, а м'яч ніяк не йшов у ворота. 
