БУЯЛЬСКИЙ: «Появилась нервозность. Надо разобраться, почему так произошло»
Лидер «Динамо» – о победе в Кубке Украины
Герой финала Кубка Украины и капитан «Динамо» Виталий Буяльский высказался о победе «бело-синей» команды над «Черниговом» (3:1). Виталий оформил в матче дубль, приложив максимум усилий для завоевания трофея.
– Все хорошо, довольны тем, что одержали победу. Ведь в первом тайме не реализовали много моментов, счет был 1:1, и из-за этого появилась определенная нервозность.
– «Чернигов» дал бой?
– Готовились серьезно. Я считаю, что соперник дал очень хороший бой. Нам нужно проанализировать эту игру, потому что мы создали много моментов, но не забили столько, сколько могли. Нужно разобраться, почему так произошло.
– Про их вратаря уже шутят, что «Динамо» стоит его подписать.
– Я же не селекционер и не агент. Но если говорить о нем – молодец, хорошо сыграл, хорошо работает правой ногой. Думаю, у него всё ещё впереди, ведь вратарь – это такая позиция, на которой можно играть и до сорока лет.
– Расскажите, что было в раздевалке. Как праздновали? Возможно, что-то говорили тренеры? Заходил ли президент?
– Президент заходил, поздравил нас. Послушали музыку, немного отпраздновали – и все.
– Как считаете, справедливо ли отменили ваш первый забитый мяч?
– Я никогда не пересматриваю свои моменты. Считаю, что этим должны заниматься тренерский штаб и аналитики. Они должны показывать как хорошие, так и неудачные эпизоды.
– В конце матча начался дождь. Как погодные условия повлияли на дальнейший ход матча?
– Стало даже лучше. Поле на «Арене Львов» в таком идеальном состоянии, давно на таком не играл – это одно удовольствие.
– Как вам новый дизайн Кубка Украины по сравнению с предыдущим? Он тяжелее или легче?
– Конечно, тяжелее. Думаю, весит более 20 килограммов. Если одному его поднимать, можно и спину потянуть (улыбается).
– Впереди последний матч с «Кудровкой». Чего от него ожидаете?
– Уже с завтрашнего дня начинаем готовиться к «Кудровке». Посмотрим, как все сложится.
– Планы на отпуск уже есть?
– Нет, пока никаких планов нет. Останусь в Украине.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Известный в прошлом наставник не видит проблем в том, чтобы «Динамо» обыграло «Чернигов»
Шевченко нравится Забарный