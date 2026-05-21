ФОТО. Забарного раскритиковали во Франции из-за рекламы Cola-Cola
Забарный угодил в неприятную историю
Защитник сборной Украины и французского ПСЖ Илья Забарный оказался под волной критики в соцсетях после новой рекламной кампании Coca-Cola к чемпионату мира-2026.
Украинский футболист стал одним из амбассадоров бренда перед будущим мундиалем, который пройдет в США, Канаде и Мексике.
Однако фанатов удивил выбор музыки для рекламы – в ролике используется культовая песня «Jump» группы Van Halen, которая также считается неофициальным гимном французского «Марселя» – принципиального соперника ПСЖ.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua
Часть украинских болельщиков также негативно отреагировала на участие Забарного в промокампании чемпионата мира, поскольку сборная Украины не смогла квалифицироваться на турнир.
В комментариях фанаты писали: «Что делает гимн Марселя в рекламе ПСЖ?», «Неловкая ситуация», «Илья, мы все видим» и «Больно смотреть на рекламу ЧМ без Украины».
🚨 Illia Zabarnyi is getting COOKED on social media right now. 😭— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) May 20, 2026
The PSG defender announced he’s become a Coca-Cola ambassador for the World Cup. 🥤
The problem? The advert uses “Jump” by Van Halen… which also happens to be Marseille’s iconic anthem. 😭
Ukrainian fans are… pic.twitter.com/LF7XIgpnh1
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Андрей избран четвертым капитаном
Известный в прошлом наставник не видит проблем в том, чтобы «Динамо» обыграло «Чернигов»