ФОТО. Забарного раскритиковали во Франции из-за рекламы Cola-Cola

Защитник сборной Украины и французского ПСЖ Илья Забарный оказался под волной критики в соцсетях после новой рекламной кампании Coca-Cola к чемпионату мира-2026.

Украинский футболист стал одним из амбассадоров бренда перед будущим мундиалем, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

Однако фанатов удивил выбор музыки для рекламы – в ролике используется культовая песня «Jump» группы Van Halen, которая также считается неофициальным гимном французского «Марселя» – принципиального соперника ПСЖ.

Часть украинских болельщиков также негативно отреагировала на участие Забарного в промокампании чемпионата мира, поскольку сборная Украины не смогла квалифицироваться на турнир.

В комментариях фанаты писали: «Что делает гимн Марселя в рекламе ПСЖ?», «Неловкая ситуация», «Илья, мы все видим» и «Больно смотреть на рекламу ЧМ без Украины».