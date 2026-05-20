ФОТО. Украинская теннисистка впечатлила фанатов стильными фото из музея

Украинская теннисистка Марта Костюк поделилась новой серией стильных фото из Парижа, где посетила знаменитый музей Орсе.

Musée d’Orsay – один из самых известных музеев Франции, расположенный в бывшем здании железнодорожного вокзала на берегу Сены. Именно там хранятся работы Клода Моне, Винсента ван Гога, Ренуара, Дега и многих других легендарных художников.

На фото Костюк позирует возле культовых картин и знаменитых огромных часов музея. Для прогулки украинка выбрала сдержанный total black look с белой футболкой.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

В подписи к публикации Марта написала: «Come wander around Orsay with me» («Пойдем побродим по Орсе вместе».)

В комментариях фанаты засыпали теннисистку комплиментами:«Любимый музей», «С уважением рассматриваю», «Идеальная атмосфера», «Марта выглядит как героиня артхаусного фильма».