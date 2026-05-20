ТАТАРЕНКО: «Удалось вытащить своих людей из-под обстрелов во Львов»
Максим Татаренко дал комментарий после игры
Голкипер «Чернигова» Максим Татаренко подытожил кубковый финал с «Динамо» (1:3).
«Это было очень классно. Мы получили невероятные эмоции от матча, состояния поля. Против нас сыграл гранд украинского футбола. Мне сложно описать и передать эти эмоции, их нужно испытать. Это какая-то магия», – заявил голкипер.
«Мы написали историю для нашего города и клуба. Нам удалось вытащить своих людей из под обстрелов во Львов, чтобы они могли поддержать нас и получить хорошие эмоции от просмотра футбола. Все в восторге», – добавил Татаренко.
Мы верили в возможную победу. Поле ровное, мяч круглый, так почему бы и нет? Мы пытались играть от обороны и где-то надеялись на какой-то момент после стандартов. У нас мог быть шанс, но мы быстро пропустили гол во втором тайме. Мы не настраивались на серию пенальти, потому что мы не выдержали бы 120 минут играть в такой футбол», – подытожил вратарь.
Максим Татаренко отметился несколькими невероятными сейвами в игре с «Динамо», но нового чуда не произошло, «Чернигов» уступил в финале.
