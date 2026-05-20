Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ТАТАРЕНКО: «Удалось вытащить своих людей из-под обстрелов во Львов»
Кубок Украины
20 мая 2026, 23:42 |
527
1

ТАТАРЕНКО: «Удалось вытащить своих людей из-под обстрелов во Львов»

Максим Татаренко дал комментарий после игры

20 мая 2026, 23:42 |
527
1 Comments
ТАТАРЕНКО: «Удалось вытащить своих людей из-под обстрелов во Львов»
ФК Чернигов. Максим Татаренко

Голкипер «Чернигова» Максим Татаренко подытожил кубковый финал с «Динамо» (1:3).

«Это было очень классно. Мы получили невероятные эмоции от матча, состояния поля. Против нас сыграл гранд украинского футбола. Мне сложно описать и передать эти эмоции, их нужно испытать. Это какая-то магия», – заявил голкипер.

«Мы написали историю для нашего города и клуба. Нам удалось вытащить своих людей из под обстрелов во Львов, чтобы они могли поддержать нас и получить хорошие эмоции от просмотра футбола. Все в восторге», – добавил Татаренко.

Мы верили в возможную победу. Поле ровное, мяч круглый, так почему бы и нет? Мы пытались играть от обороны и где-то надеялись на какой-то момент после стандартов. У нас мог быть шанс, но мы быстро пропустили гол во втором тайме. Мы не настраивались на серию пенальти, потому что мы не выдержали бы 120 минут играть в такой футбол», – подытожил вратарь.

Максим Татаренко отметился несколькими невероятными сейвами в игре с «Динамо», но нового чуда не произошло, «Чернигов» уступил в финале.

По теме:
Обновленный посев Q1 Лиги Европы. У Динамо осталось 6 возможных соперников
Александр КАРАВАЕВ: «Я верю в его будущее в сборной Украины»
«Просто сумасшедшая сборная». Александр Пихаленок назвал фаворита ЧМ-2026
Максим Татаренко Динамо Киев Чернигов Кубок Украины по футболу Чернигов - Динамо
Руслан Полищук Источник: УПЛ-ТВ
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер может получить огромные деньги за Турана. Появился претендент
Футбол | 20 мая 2026, 08:46 13
Шахтер может получить огромные деньги за Турана. Появился претендент
Шахтер может получить огромные деньги за Турана. Появился претендент

Турецкий специалист может продолжить карьеру в «Бешикташе»

Чернигов – Динамо. Прогноз и анонс на финал Кубка Украины
Футбол | 20 мая 2026, 16:00 53
Чернигов – Динамо. Прогноз и анонс на финал Кубка Украины
Чернигов – Динамо. Прогноз и анонс на финал Кубка Украины

Либо «Динамо» частично спасет сезон, либо нас ждет огромная сенсация

Шансы на победу похоронены. В Польше жестко оценили бой Усик – Верховен
Бокс | 20.05.2026, 00:28
Шансы на победу похоронены. В Польше жестко оценили бой Усик – Верховен
Шансы на победу похоронены. В Польше жестко оценили бой Усик – Верховен
Реал решил отблагодарить Лунина. В клубе принято особое решение
Футбол | 20.05.2026, 07:02
Реал решил отблагодарить Лунина. В клубе принято особое решение
Реал решил отблагодарить Лунина. В клубе принято особое решение
Сергей ЧУЙЧЕНКО: «После финала Кубка цена на вратаря Чернигова вырастет»
Футбол | 20.05.2026, 23:09
Сергей ЧУЙЧЕНКО: «После финала Кубка цена на вратаря Чернигова вырастет»
Сергей ЧУЙЧЕНКО: «После финала Кубка цена на вратаря Чернигова вырастет»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Показав чудову гру протягом всього турніру 
Ответить
+3
Популярные новости
Решение принято. Мельгоса покинет сборную, Шевченко нашел замену
Решение принято. Мельгоса покинет сборную, Шевченко нашел замену
20.05.2026, 04:10 7
Футбол
Таблица УПЛ за тур до финиша. ЛНЗ и Полесье продолжают сражение за серебро
Таблица УПЛ за тур до финиша. ЛНЗ и Полесье продолжают сражение за серебро
19.05.2026, 06:23 38
Футбол
Рико ВЕРХОВЕН: «Я отказался от боя. На кону были отличные деньги
Рико ВЕРХОВЕН: «Я отказался от боя. На кону были отличные деньги
19.05.2026, 08:16 2
Бокс
Андрей Шевченко обиделся на легенду Динамо и разорвал с ним все связи
Андрей Шевченко обиделся на легенду Динамо и разорвал с ним все связи
20.05.2026, 07:56 8
Футбол
Чемоданы упакованы. Футболист сборной Украины решил покинуть Жирону
Чемоданы упакованы. Футболист сборной Украины решил покинуть Жирону
20.05.2026, 09:53 3
Футбол
ЧМ по хоккею. Сенсация турнира продолжает удивлять, победа Норвегии
ЧМ по хоккею. Сенсация турнира продолжает удивлять, победа Норвегии
19.05.2026, 20:59
Хоккей
Верховен уже проигрывал украинцу. Многие забыли об этом бое
Верховен уже проигрывал украинцу. Многие забыли об этом бое
20.05.2026, 16:50 4
Бокс
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «С батей больше не общаюсь. Ему Чернигов дороже сына»
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «С батей больше не общаюсь. Ему Чернигов дороже сына»
20.05.2026, 16:12 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем