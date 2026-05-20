Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Уходящий из Реала звездный игрок не позвал тренера на прощальный ужин
Испания
20 мая 2026, 22:20 |
1559
0

Уходящий из Реала звездный игрок не позвал тренера на прощальный ужин

Дани Карвахаль и Альваро Арбелоа окончательно рассорились в феврале

20 мая 2026, 22:20 |
1559
0
Уходящий из Реала звездный игрок не позвал тренера на прощальный ужин
ФК Реал Мадрид. Дани Карвахаль

Когда-то игравшие вместе в «Реале» Дани Карвахаль и Альваро Арбелоа окончательно рассорились после неожиданного включения молодого Давида Хименеса в стартовый состав в матче против «Валенсии» в феврале. Шестикратный победитель Лиги чемпионов тогда остался на скамейке запасных, а недавно стало известно, что в конце сезона он вовсе покинет клуб. Своей должности лишится и Арбелоа, не сумевший сохранить хорошие отношения с игроками в попытке заменить уволенного посреди сезона Хаби Алонсо.

Многие партнеры по команде публично попрощались с Карвахалем, а в среду вечером смогут сказать все лично на прощальный ужин 34-летнего защитника. На это мероприятие Арбелоа не был приглашен.

Карвахаль играл в первой команде «Реала» на протяжении 13 лет, а в текущем сезоне провел 22 поединка.

По теме:
«Не умеют играть и другим не дают»: Коноплянка назвал худших соперников
19-я команда АПЛ заработала больше Барселоны
Уходит в Реал. Лидер Ман Сити покидает команду из-за Гвардиолы
Дани Карвахаль Альваро Арбелоа Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Руслан Полищук Источник: Footmercato
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кубковая сказка завершилась. Динамо одолело Чернигов в финале
Футбол | 20 мая 2026, 20:10 18
Кубковая сказка завершилась. Динамо одолело Чернигов в финале
Кубковая сказка завершилась. Динамо одолело Чернигов в финале

Команда Костюка взяла кубковый трофей в этом сезоне

Динамо вышло в Лигу Европы, ЛНЗ и Полесье сыграют в Лиге конференций
Футбол | 20 мая 2026, 20:07 0
Динамо вышло в Лигу Европы, ЛНЗ и Полесье сыграют в Лиге конференций
Динамо вышло в Лигу Европы, ЛНЗ и Полесье сыграют в Лиге конференций

Киевская команда обыграла Чернигов в финале Кубка Украины

Йожеф Сабо спрогнозировал итоговый счет финала Кубка Украины
Футбол | 20.05.2026, 16:51
Йожеф Сабо спрогнозировал итоговый счет финала Кубка Украины
Йожеф Сабо спрогнозировал итоговый счет финала Кубка Украины
Шахтер может получить огромные деньги за Турана. Появился претендент
Футбол | 20.05.2026, 08:46
Шахтер может получить огромные деньги за Турана. Появился претендент
Шахтер может получить огромные деньги за Турана. Появился претендент
Чемоданы упакованы. Футболист сборной Украины решил покинуть Жирону
Футбол | 20.05.2026, 09:53
Чемоданы упакованы. Футболист сборной Украины решил покинуть Жирону
Чемоданы упакованы. Футболист сборной Украины решил покинуть Жирону
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ФОТО. Жена Усика поделилась горячим снимком: сеть в восторге
ФОТО. Жена Усика поделилась горячим снимком: сеть в восторге
18.05.2026, 20:12 7
Бокс
Вратарь Реала Лунин эмоционально попрощался
Вратарь Реала Лунин эмоционально попрощался
19.05.2026, 07:08 7
Футбол
Шевченко выбрал любимца в сборной Украины и назначил его капитаном
Шевченко выбрал любимца в сборной Украины и назначил его капитаном
20.05.2026, 10:40 22
Футбол
ЧМ по хоккею. Сенсация турнира продолжает удивлять, победа Норвегии
ЧМ по хоккею. Сенсация турнира продолжает удивлять, победа Норвегии
19.05.2026, 20:59
Хоккей
Рико ВЕРХОВЕН: «Я отказался от боя. На кону были отличные деньги
Рико ВЕРХОВЕН: «Я отказался от боя. На кону были отличные деньги
19.05.2026, 08:16 2
Бокс
Хвича Кварацхелия готов покинуть ПСЖ и выбрал себе новый клуб
Хвича Кварацхелия готов покинуть ПСЖ и выбрал себе новый клуб
19.05.2026, 09:13 16
Футбол
Андрей Шевченко обиделся на легенду Динамо и разорвал с ним все связи
Андрей Шевченко обиделся на легенду Динамо и разорвал с ним все связи
20.05.2026, 07:56 8
Футбол
Василий Ломаченко определился с соперником после возвращения в бокс
Василий Ломаченко определился с соперником после возвращения в бокс
19.05.2026, 07:27 17
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем