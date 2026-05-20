Уходящий из Реала звездный игрок не позвал тренера на прощальный ужин

Когда-то игравшие вместе в «Реале» Дани Карвахаль и Альваро Арбелоа окончательно рассорились после неожиданного включения молодого Давида Хименеса в стартовый состав в матче против «Валенсии» в феврале. Шестикратный победитель Лиги чемпионов тогда остался на скамейке запасных, а недавно стало известно, что в конце сезона он вовсе покинет клуб. Своей должности лишится и Арбелоа, не сумевший сохранить хорошие отношения с игроками в попытке заменить уволенного посреди сезона Хаби Алонсо.

Многие партнеры по команде публично попрощались с Карвахалем, а в среду вечером смогут сказать все лично на прощальный ужин 34-летнего защитника. На это мероприятие Арбелоа не был приглашен.

Карвахаль играл в первой команде «Реала» на протяжении 13 лет, а в текущем сезоне провел 22 поединка.