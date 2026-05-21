Костюк намерен договориться с легендой сборной. Хочет видеть его в Динамо

Тренер киевского «Динамо» Игорь Костюк высказался о будущем вингера киевского клуба Андрея Ярмоленко, у которого летом заканчивается контракт.

– Что можете сказать о возможном продолжении карьеры Андрея Ярмоленко?

– Андрей передает свой опыт молодым футболистам. Это очень важно для нас и в раздевалке, и на поле. После завершения сезона будем разговаривать, смотреть, как он себя чувствует, какие у него планы, и договариваться.

В текущем сезоне Ярмоленко провел 34 матча и забил 12 голов.