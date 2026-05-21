Украина. Премьер лига21 мая 2026, 23:07 | Обновлено 22 мая 2026, 01:13
Костюк намерен договориться с легендой сборной. Хочет видеть его в Динамо
Тренер – о Ярмоленко
Тренер киевского «Динамо» Игорь Костюк высказался о будущем вингера киевского клуба Андрея Ярмоленко, у которого летом заканчивается контракт.
– Что можете сказать о возможном продолжении карьеры Андрея Ярмоленко?
– Андрей передает свой опыт молодым футболистам. Это очень важно для нас и в раздевалке, и на поле. После завершения сезона будем разговаривать, смотреть, как он себя чувствует, какие у него планы, и договариваться.
В текущем сезоне Ярмоленко провел 34 матча и забил 12 голов.
