Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. Мурашки по коже. Фанаты Динамо исполняют «Червону руту» после финала
ВИДЕО. Мурашки по коже. Фанаты Динамо исполняют «Червону руту» после финала

20 мая киевляне переиграли Чернигов и завоевали Кубок Украины сезона 2025/26

20 мая киевское Динамо переиграло Чернигов со счетом 3:1 и завоевало трофей Кубка Украины сезона 2025/26.

После завершения поединка игроки бело-синих поблагодарили болельщиков за поддержку, которые исполнили «Червону руту».

Материал подготовлен в рамках медиа-тура, организованного ФК Динамо (Киев) при поддержке титульного спонсора GGBET.

Для Динамо это 14-й трофей национального Кубка. Рекордсмен – Шахтер (15 титулов).

В кампании 2026/27 Динамо сыграет в первом раунде квалификации Лиги Европы. Для евроосени необходимо пройти четырех соперников (возможна одно осечка – при поражении киевляне опустятся в отбор Лиги конференций).

Почему не Динамо Динамо оо ооо?
