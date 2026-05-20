ВИДЕО. Мурашки по коже. Фанаты Динамо исполняют «Червону руту» после финала
20 мая киевляне переиграли Чернигов и завоевали Кубок Украины сезона 2025/26
20 мая киевское Динамо переиграло Чернигов со счетом 3:1 и завоевало трофей Кубка Украины сезона 2025/26.
После завершения поединка игроки бело-синих поблагодарили болельщиков за поддержку, которые исполнили «Червону руту».
Материал подготовлен в рамках медиа-тура, организованного ФК Динамо (Киев) при поддержке титульного спонсора GGBET.
Для Динамо это 14-й трофей национального Кубка. Рекордсмен – Шахтер (15 титулов).
В кампании 2026/27 Динамо сыграет в первом раунде квалификации Лиги Европы. Для евроосени необходимо пройти четырех соперников (возможна одно осечка – при поражении киевляне опустятся в отбор Лиги конференций).
ВИДЕО. Мурашки по коже. Фанаты Динамо исполняют «Червону руту» после финала
РЕКЛАМА 21+
ООО «ГГБЭТ». Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 23.08.2023 (решение КРАИЛ от 08.08.2023 №128). Лицензия на проведение деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 23.08.2023 (решение КРАИЛ от 08.08.2023 №129).
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИНИМАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Артем может перейти в «Ювентус»
Цыганков летом покинет клуб