Фонсека выступил с заявлением о будущем в Лионе

Полтора года назад бывший тренер «Шахтера» Паулу Фонсека принял «Лион». Его контракт действует до июня 2027 года, но недавно всплыли вопросы о его долгосрочном будущем на тренерской скамье команды. Португалец успокоил болельщиков.

«У меня остался год. Меня не беспокоит эта ситуация. У нас есть время. Я остаюсь», – заявил он. «Я не могу забыть, что клуб сделал для меня во время моей девятимесячной дисквалификации. Было бы трудно получить больше поддержки. Я думаю, что «Лион» – отличный клуб, хотя иногда у него бывают трудности. У меня есть амбиции в отношении «Лиона». Прежде всего, стать более конкурентоспособным в следующем сезоне. Мы можем этого добиться».

Заняв шестое место в Лиге 1 и дойдя до четвертьфинала Лиги Европы в прошлом сезоне, Фонсека завершил свой второй сезон во главе клуба из Роны четвертым местом в Лиге 1, обеспечив выход в квалификацию Лиги чемпионов.