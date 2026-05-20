  Фонсека выступил с заявлением о будущем в Лионе
20 мая 2026, 20:59 | Обновлено 20 мая 2026, 21:01
Фонсека выступил с заявлением о будущем в Лионе

Контракт португальца действует до июня 2027 года

Getty Images/Global Images Ukraine. Паулу Фонсека

Полтора года назад бывший тренер «Шахтера» Паулу Фонсека принял «Лион». Его контракт действует до июня 2027 года, но недавно всплыли вопросы о его долгосрочном будущем на тренерской скамье команды. Португалец успокоил болельщиков.

«У меня остался год. Меня не беспокоит эта ситуация. У нас есть время. Я остаюсь», – заявил он. «Я не могу забыть, что клуб сделал для меня во время моей девятимесячной дисквалификации. Было бы трудно получить больше поддержки. Я думаю, что «Лион» – отличный клуб, хотя иногда у него бывают трудности. У меня есть амбиции в отношении «Лиона». Прежде всего, стать более конкурентоспособным в следующем сезоне. Мы можем этого добиться».

Заняв шестое место в Лиге 1 и дойдя до четвертьфинала Лиги Европы в прошлом сезоне, Фонсека завершил свой второй сезон во главе клуба из Роны четвертым местом в Лиге 1, обеспечив выход в квалификацию Лиги чемпионов.

Паулу Фонсека Шахтер Донецк Лион Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу
Руслан Полищук Источник: Get French Football News
