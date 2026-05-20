ВИДЕО. Ярмоленко огорчил соперника Динамо, забив в ворота Чернигова

Представитель Первой лиги «Чернигов» и киевское «Динамо» встретились в среду, 20 мая, в финальном матче Кубка Украины 2025/26.

Местом проведения поединка стал стадион «Арена-Львов». Стартовый свисток главного арбитра Александра Шандора прозвучал в 18:10 по киевскому времени.

На 70-й минуте вингер «бело-синих» Андрей Ярмоленко легко разобрался с защитниками соперника и увеличил преимущество своей команды, сделав счет 3:1.

Опытный футболист начал матч со скамейки запасных и появился на поле во втором тайме, отметившись вторым результативным ударом в Кубке Украины 2025/26.

Поединок против «Чернигова» стал для Ярмоленко 34-м в нынешнем сезоне – вингер киевского клуба записал на свой счет 12 голов.

ВИДЕО. Ярмоленко вышел на замену и забил в финале Кубка Украины