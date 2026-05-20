ВИДЕО. Ярмоленко огорчил соперника Динамо, забив в ворота Чернигова
Киевский клуб увеличил преимущество в финале Кубка Украины, сделав счет 3:1
Представитель Первой лиги «Чернигов» и киевское «Динамо» встретились в среду, 20 мая, в финальном матче Кубка Украины 2025/26.
Местом проведения поединка стал стадион «Арена-Львов». Стартовый свисток главного арбитра Александра Шандора прозвучал в 18:10 по киевскому времени.
На 70-й минуте вингер «бело-синих» Андрей Ярмоленко легко разобрался с защитниками соперника и увеличил преимущество своей команды, сделав счет 3:1.
Опытный футболист начал матч со скамейки запасных и появился на поле во втором тайме, отметившись вторым результативным ударом в Кубке Украины 2025/26.
Поединок против «Чернигова» стал для Ярмоленко 34-м в нынешнем сезоне – вингер киевского клуба записал на свой счет 12 голов.
