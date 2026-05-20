Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Украины
20 мая 2026, 19:49 | Обновлено 20 мая 2026, 19:57
ВИДЕО. Ярмоленко огорчил соперника Динамо, забив в ворота Чернигова

Киевский клуб увеличил преимущество в финале Кубка Украины, сделав счет 3:1

ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко

Представитель Первой лиги «Чернигов» и киевское «Динамо» встретились в среду, 20 мая, в финальном матче Кубка Украины 2025/26.

Местом проведения поединка стал стадион «Арена-Львов». Стартовый свисток главного арбитра Александра Шандора прозвучал в 18:10 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 70-й минуте вингер «бело-синих» Андрей Ярмоленко легко разобрался с защитниками соперника и увеличил преимущество своей команды, сделав счет 3:1.

Опытный футболист начал матч со скамейки запасных и появился на поле во втором тайме, отметившись вторым результативным ударом в Кубке Украины 2025/26.

Поединок против «Чернигова» стал для Ярмоленко 34-м в нынешнем сезоне – вингер киевского клуба записал на свой счет 12 голов.

ВИДЕО. Ярмоленко вышел на замену и забил в финале Кубка Украины

Динамо вышло в Лигу Европы, ЛНЗ и Полесье сыграют в Лиге конференций
Чернигов стал первым клубом из низшего дивизиона, забившим в финале Кубка
ВИДЕО. Буяльский оформил дубль в финале Кубка Украины, забив Чернигову
Черный и Костюк выбрали составы на финал Кубка Украины Чернигов – Динамо
Хвича Кварацхелия готов покинуть ПСЖ и выбрал себе новый клуб
Реал решил отблагодарить Лунина. В клубе принято особое решение
Сергей Бубка получил крупную сумму от россиян
Левандовски попрощался с Камп Ноу и сразу подписал новый контракт
Таблица УПЛ за тур до финиша. ЛНЗ и Полесье продолжают сражение за серебро
ЧМ по хоккею. Сенсация турнира продолжает удивлять, победа Норвегии
Мальдера внес изменения в заявку сборной Украины
Шансы на победу похоронены. В Польше жестко оценили бой Усик – Верховен
