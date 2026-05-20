Представитель Первой лиги «Чернигов» и киевское «Динамо» встретились в среду, 20 мая, в финальном матче Кубка Украины 2025/26.

Местом проведения поединка стал стадион «Арена-Львов». Стартовый свисток главного арбитра Александра Шандора прозвучал в 18:10 по киевскому времени.

На 53-й минуте полузащитник киевского клуба Виталий Буяльский оформил дубль и вывел киевскую команду вперед, хладнокровно сыграв в штрафной соперника.

Результативной передачей отметился форвард «бело-синих» Матвей Пономаренко, который оформил первый ассист в нынешнем сезоне в составе первой команды.

ВИДЕО. Буяльский оформил дубль в финале Кубка Украины, забив Чернигову