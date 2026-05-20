Юлия Стародубцева – Ангелина Калинина. Смотреть онлайн LIVE трансляция

20 мая в матче 1/8 финала грунтового турнира WTA 250 в Рабате (Марокко) состоится украинское дерби – Юлия Стародубцева (WTA 54) и Ангелина Калинина (WTA 84) проведут очное противостояние.

Встреча начнется ориентировочно в 18:45 по Киеву на центральном корте после игры Джанис Тджен – Камила Осорио.

Это будет первое очное противостояние соперниц.

Победительница поединка в четвертьфинале поборется либо с Эмилианой Аранго, либо с Анной Бондар.

