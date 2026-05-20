  4. Бывший тренер Черноморца покинул штаб Кобина
Украина. Первая лига
20 мая 2026, 18:29 | Обновлено 20 мая 2026, 18:30
Бывший тренер Черноморца покинул штаб Кобина

«Ингулец» об уходе Сергея Сизихина не объявлял

Сергей Сизихин

Как стало известно Sport.ua, Сергей Сизихин, известный по работе главным тренером в «Гелиосе» и «Чайке», а также ассистентом Александра Бабича в «Черноморце», совсем недолго был тренером «Ингульца», где работал одним из помощников Василия Кобина.

46-летний уроженец Мариуполя Сизихин – воспитанник донецкого футбола. В свое время он провел более 130 матчей в украинской Первой лиге, вместе с «Закарпатьем» выигрывал этот турнир, а в составе армянского «Бананца» поиграл в Кубке УЕФА. На тренерской работе специалист с 2015 года, имеет лицензию УЕФА А.

За тур до финиша сезона в Первой лиге «Ингулец» занимает пятое место. Весной команда выиграла один матч из десяти (плюс было еще поражение от «Динамо» в четвертьфинале Кубка Украины). В субботу, 23 мая, подопечные Кобина сыграют на выезде с «Черниговом».

инсайд Сергей Сизихин Черноморец Одесса Ингулец чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Василий Кобин Александр Бабич
Андрей Писаренко
