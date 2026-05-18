Роман ГРИГОРЧУК: «Нам пришлось много времени провести в обороне»

В центральном матче 28-го тура Первой лиги «Черноморец» и «Левый Берег» сыграли вничью 0:0. Из-за воздушных тревог игра продолжалась около трех часов. Результат поединка прокомментировал главный тренер одесского клуба Роман Григорчук.

– Впечатления, конечно, не самые лучшие. Мы рассчитывали, что будем играть больше с мячом, будем больше в атаке. А нам пришлось много времени провести в обороне по той причине, что мы слишком много ошибались в начале нашей атаки. Мы выполняли большую работу в отборе, и потом в начале нашей атаки мы допускали слишком много ошибок, и из-за этого нам приходилось снова быть в обороне. Такой футбол психологически тяжело переносить. Но все равно мы терпели, смогли конец игры провести на более мощном уровне. Мы создали несколько моментов, так что неоднозначно будет по впечатлениям.

– Что вы в перерыве игры сказали подопечным, чтобы внести коррективы в их действия?

– Было много чего сказать и мы целый ряд корректив договорились сделать на второй тайм. Некоторые из них нам удались. И мы почувствовали даже функционально, что играли долго. Где-то около трех часов эта игра продолжалась. И Герич во время второго тайма почувствовал голод. Физиологически у нас были такие моменты, которые тоже нужно уметь в нашей ситуации с ними справляться.

– Пиццу для Герича заказывали?

– Пиццу как раз ему нужно было, если такое чувствует футболист. Конечно, когда два тайма без всяких там задержек, это редко бывает, но в целом я даже по себе знаю, что организм испытывает такой страшный голод. Ты готов съесть все. Это такое углеводное голодание и так случается.

– Состояние Владислава Клименко? Он покинул поле. Он будет готов к заключительным матчам или уже не сможете рассчитывать на него?

– Я не думаю, что у него какая-то травма. Он не тренировался в этом цикле. У него была небольшая травма, и он почти не тренировался, за исключением вчерашнего дня. Мы его поменяли просто по той причине, что он дальше не смог продолжать игру, а не по причине, что он получил травму. Так что не думаю, что на следующую игру он не сможет.

– Лично мне впервые в жизни пришлось увидеть, как ассистент арбитра бегает не вдоль линии поля, а у вашей тренерской скамьи, скамейки запасных. Скажите, пожалуйста, он вам ноги случайно не оттоптал?

– Нет, мы крутили головой, и мы могли разминуться. Я туда, он ближе к скамье, и так мы предотвращали столкновение.

– Почему не удалось показать качественный комбинационный футбол, который мы видели в исполнении Черноморца?

– Не то, что не удалось показать тот стиль, который бы мы хотели. Я не думаю, что он у нас уже сформирован, но конечно у нас были лучшие игры. Были они лучше как раз в комбинационном направлении. Но мы должны понимать, что сегодня играли с очень мощной командой. Команда действительно сильная, я хочу подчеркнуть. И когда ты с ними на поле, когда смотришь несколько игр, просто видео, ты себе представляешь, как это может быть. А когда ты уже меряешься силами прямо на поле, это уже такая более подробная картина. Я вам могу точно сказать, что это самая сильная команда, с кем мы играли в этом сезоне.

– У Левого Берега впереди Металлург и Ингулец. У вас – Буковина и Металлист. Как вы оцениваете шансы?

Здесь нечего оценивать. Мы должны думать о себе. Слава Богу, пока такая ситуация, что все в наших руках. Да, нам нужно выигрывать свои игры и нам не нужно думать, какой календарь у Левого Берега. Мы понимаем, что нас ждет игра с Буковиной. Это чемпион и команда очень серьезная. Но чтобы думать об УПЛ и думать о каких-то достижениях, ну мы же должны обыгрывать сильные команды. А как иначе? Поэтому мы не думаем ни о чем другом, как о ближайшей игре с Буковиной. Мы будем делать все, чтобы мы выиграли, обыграли этого соперника.