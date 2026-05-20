Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Скандальный новичок Шахтера уволил агента, вевшего переговоры с горняками
Украина. Премьер лига
20 мая 2026, 18:41 | Обновлено 20 мая 2026, 19:17
855
0

Скандальный новичок Шахтера уволил агента, вевшего переговоры с горняками

Бруниньо продолжает привлекать к себе внимание ещё до приезда в Украину

20 мая 2026, 18:41 | Обновлено 20 мая 2026, 19:17
855
0
Скандальный новичок Шахтера уволил агента, вевшего переговоры с горняками
Getty Images/Global Images Ukraine. Бруніньо

17-летний бразильский вингер «Атлетико Минейро» Бруниньо, недавно подписавший контракт с донецким «Шахтером», поссорился и прекратил сотрудничество со своим агентом, который договаривался о его переходе в украинский клуб.

Известный журналист Винисиус Фурлан сообщает, что молодой игрок расстался с менеджером, который является его дядей. В семье поступок футболиста оценили как жест «неблагодарности».

Ранее стало известно, что контракт Бруниньо с «Шахтером» вступит в силу только в августе, когда футболист достигнет совершеннолетия. В то же время вингер отказывается продолжать играть в составе «Атлетико Минейро» и бойкотирует тренировки команды.

По теме:
Бывший тренер Черноморца покинул штаб Кобина
Определены лучший тренер и игрок 29-го тура Украинской Премьер-лиги
Журналист: «Арда Туран возглавит Галатасарай»
Бруниньо (Шахтер) Шахтер Донецк чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Андрей Плыгун Источник
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо ведет переговоры по трансферу лидера сборной Украины
Футбол | 19 мая 2026, 19:05 10
Динамо ведет переговоры по трансферу лидера сборной Украины
Динамо ведет переговоры по трансферу лидера сборной Украины

Алексей Гуцуляк может перебраться в столичный гранд

Андрей ЯРМОЛЕНКО: «С батей больше не общаюсь. Ему Чернигов дороже сына»
Футбол | 20 мая 2026, 16:12 2
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «С батей больше не общаюсь. Ему Чернигов дороже сына»
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «С батей больше не общаюсь. Ему Чернигов дороже сына»

Андрей пошутил по поводу отношения к городу в семье

Шахтер может получить огромные деньги за Турана. Появился претендент
Футбол | 20.05.2026, 08:46
Шахтер может получить огромные деньги за Турана. Появился претендент
Шахтер может получить огромные деньги за Турана. Появился претендент
Чемпионство Арсенала как возможность вернуться в прошлое
Футбол | 20.05.2026, 12:01
Чемпионство Арсенала как возможность вернуться в прошлое
Чемпионство Арсенала как возможность вернуться в прошлое
Уходит в Реал. Лидер Ман Сити покидает команду из-за Гвардиолы
Футбол | 20.05.2026, 16:55
Уходит в Реал. Лидер Ман Сити покидает команду из-за Гвардиолы
Уходит в Реал. Лидер Ман Сити покидает команду из-за Гвардиолы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Турки Аль-Шейх оценил шансы Верховена в бою против Усика
Турки Аль-Шейх оценил шансы Верховена в бою против Усика
19.05.2026, 09:30 1
Бокс
Василий Ломаченко определился с соперником после возвращения в бокс
Василий Ломаченко определился с соперником после возвращения в бокс
19.05.2026, 07:27 14
Бокс
Впервые в карьере. Ломаченко выбрал свой вариант возвращения в бокс
Впервые в карьере. Ломаченко выбрал свой вариант возвращения в бокс
19.05.2026, 01:50 1
Бокс
Рико ВЕРХОВЕН: «Я отказался от боя. На кону были отличные деньги
Рико ВЕРХОВЕН: «Я отказался от боя. На кону были отличные деньги
19.05.2026, 08:16 2
Бокс
Караваев выбрал сенсационный вариант продолжения карьеры. Назван новый клуб
Караваев выбрал сенсационный вариант продолжения карьеры. Назван новый клуб
19.05.2026, 14:14 19
Футбол
Хвича Кварацхелия готов покинуть ПСЖ и выбрал себе новый клуб
Хвича Кварацхелия готов покинуть ПСЖ и выбрал себе новый клуб
19.05.2026, 09:13 16
Футбол
Чемоданы упакованы. Футболист сборной Украины решил покинуть Жирону
Чемоданы упакованы. Футболист сборной Украины решил покинуть Жирону
20.05.2026, 09:53 4
Футбол
Андрей Шевченко обиделся на легенду Динамо и разорвал с ним все связи
Андрей Шевченко обиделся на легенду Динамо и разорвал с ним все связи
20.05.2026, 07:56 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем