Скандальный новичок Шахтера уволил агента, вевшего переговоры с горняками
Бруниньо продолжает привлекать к себе внимание ещё до приезда в Украину
17-летний бразильский вингер «Атлетико Минейро» Бруниньо, недавно подписавший контракт с донецким «Шахтером», поссорился и прекратил сотрудничество со своим агентом, который договаривался о его переходе в украинский клуб.
Известный журналист Винисиус Фурлан сообщает, что молодой игрок расстался с менеджером, который является его дядей. В семье поступок футболиста оценили как жест «неблагодарности».
Ранее стало известно, что контракт Бруниньо с «Шахтером» вступит в силу только в августе, когда футболист достигнет совершеннолетия. В то же время вингер отказывается продолжать играть в составе «Атлетико Минейро» и бойкотирует тренировки команды.
