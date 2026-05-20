Шахтер может оформить трансфер легионера, феерившего против Динамо в УПЛ
Венесуэльский полузащитник криворожского Кривбасса Глейкер Мендоса может сменить клубную прописку уже этим летом, перебравшись в расположение гранда УПЛ.
По информации источника, лидером в гонке за легионера является донецкий Шахтер. «Горняки» готовы сделать конкретное предложение, «закрыв» клаусулу, прописанную в контракте Глейкера с Кривбассом – 3 миллиона евро.
В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Глейкер Мендоса провел 26 матчей, забив 11 голов и отдав 11 результативных передач. Настоящим бенефисом стал матч Глейкера против Динамо (5:6), где легионер оформил покер.
Шахтер завоевал золото нынешнего сезона УПЛ. Подопечные Арды Турана набрали 72 турнирных балла после 29 сыгранных матчей. Финальную игру сезона «горняки» проведут против Колоса.
