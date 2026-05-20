Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтер может оформить трансфер легионера, феерившего против Динамо в УПЛ
Украина. Премьер лига
20 мая 2026, 15:06 |
779
2

Шахтер может оформить трансфер легионера, феерившего против Динамо в УПЛ

Глейкер Мендоса может сменить клубную прописку

20 мая 2026, 15:06 |
779
2 Comments
Шахтер может оформить трансфер легионера, феерившего против Динамо в УПЛ
ФК Кривбасс. Глейкер Мендоса

Венесуэльский полузащитник криворожского Кривбасса Глейкер Мендоса может сменить клубную прописку уже этим летом, перебравшись в расположение гранда УПЛ.

По информации источника, лидером в гонке за легионера является донецкий Шахтер. «Горняки» готовы сделать конкретное предложение, «закрыв» клаусулу, прописанную в контракте Глейкера с Кривбассом – 3 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Глейкер Мендоса провел 26 матчей, забив 11 голов и отдав 11 результативных передач. Настоящим бенефисом стал матч Глейкера против Динамо (5:6), где легионер оформил покер.

Шахтер завоевал золото нынешнего сезона УПЛ. Подопечные Арды Турана набрали 72 турнирных балла после 29 сыгранных матчей. Финальную игру сезона «горняки» проведут против Колоса.

По теме:
Усик обратился к президенту Полесья перед боем против Верховена
Вингер Динамо покинет Украину по веской причине
Малиновский обратился к фанатам Дженоа перед уходом в Трабзонспор
Глейкер Мендоса Кривбасс Кривой Рог Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига трансферы трансферы УПЛ чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ТаТоТаке
Оцените материал
(25)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шевченко выбрал любимца в сборной Украины и назначил его капитаном
Футбол | 20 мая 2026, 10:40 15
Шевченко выбрал любимца в сборной Украины и назначил его капитаном
Шевченко выбрал любимца в сборной Украины и назначил его капитаном

Шевченко нравится Забарный

Динамо запланировало два перехода. Трансфер игрока, похожего на Ваната
Футбол | 20 мая 2026, 06:56 7
Динамо запланировало два перехода. Трансфер игрока, похожего на Ваната
Динамо запланировало два перехода. Трансфер игрока, похожего на Ваната

Киевляне ищут нападающего и защитника

Шансы на победу похоронены. В Польше жестко оценили бой Усик – Верховен
Бокс | 20.05.2026, 00:28
Шансы на победу похоронены. В Польше жестко оценили бой Усик – Верховен
Шансы на победу похоронены. В Польше жестко оценили бой Усик – Верховен
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «С батей больше не общаюсь. Ему Чернигов дороже сына»
Футбол | 20.05.2026, 12:45
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «С батей больше не общаюсь. Ему Чернигов дороже сына»
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «С батей больше не общаюсь. Ему Чернигов дороже сына»
Йожеф Сабо спрогнозировал итоговый счет финала Кубка Украины
Футбол | 19.05.2026, 17:32
Йожеф Сабо спрогнозировал итоговый счет финала Кубка Украины
Йожеф Сабо спрогнозировал итоговый счет финала Кубка Украины
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
3 миллиона много за него, его цена где-то 1.5
Ответить
0
Вважаю що під стиль гри Шахтаря, більше підходить Сіфуентес. 
Ответить
-1
Популярные новости
Василий Ломаченко определился с соперником после возвращения в бокс
Василий Ломаченко определился с соперником после возвращения в бокс
19.05.2026, 07:27 15
Бокс
УСИК: «Аль-Шейх сказал, что нашел соперника для меня. Будет великий бой»
УСИК: «Аль-Шейх сказал, что нашел соперника для меня. Будет великий бой»
18.05.2026, 11:14 1
Бокс
Хвича Кварацхелия готов покинуть ПСЖ и выбрал себе новый клуб
Хвича Кварацхелия готов покинуть ПСЖ и выбрал себе новый клуб
19.05.2026, 09:13 16
Футбол
Рико ВЕРХОВЕН: «Я отказался от боя. На кону были отличные деньги
Рико ВЕРХОВЕН: «Я отказался от боя. На кону были отличные деньги
19.05.2026, 08:16 2
Бокс
Мирон МАРКЕВИЧ: «В команду пришли аферисты. Мне сделали предложение»
Мирон МАРКЕВИЧ: «В команду пришли аферисты. Мне сделали предложение»
18.05.2026, 08:42 15
Футбол
Караваев выбрал сенсационный вариант продолжения карьеры. Назван новый клуб
Караваев выбрал сенсационный вариант продолжения карьеры. Назван новый клуб
19.05.2026, 14:14 14
Футбол
Если выиграют Кубок. Определены возможные соперники Динамо в Q1 Лиги Европы
Если выиграют Кубок. Определены возможные соперники Динамо в Q1 Лиги Европы
19.05.2026, 00:43 57
Футбол
Свитолина узнала свое место в рейтинге WTA после победы в Риме
Свитолина узнала свое место в рейтинге WTA после победы в Риме
18.05.2026, 10:44 12
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем