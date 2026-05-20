Финал Кубка Украины Чернигов – Динамо начнется позже, чем планировалось

Финал Кубка Украины, который состоится на стадионе «Арена-Львов» 20 мая, начнется позже, чем планировалось изначально. Об этом сообщили в эфире УПЛ ТБ.

Стартовый свисток главного арбитра Александра Шандора прозвучит в 18:10 – старт игры пришлось сдвинуть из-за воздушной тревоги, которая звучала во Львовской оболасти.

В полуфинале турнира подопечные Игоря Костюка разобрались с черновицкой «Буковиной», разгромив соперника со счетом 3:0. Результативными ударами отличились Матвей Пономаренко (дубль) и Назар Волошин.

«Чернигов» стал автором громкой сенсации, одолев представителя элитного дивизиона – харьковский «Металлист 1925». Команда Валерия Черного вырвала путевку в финал в серии пенальти (0:0, 6:5).