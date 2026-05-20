Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Финал Кубка Украины Чернигов – Динамо начнется позже, чем планировалось
Кубок Украины
20 мая 2026, 17:39 | Обновлено 20 мая 2026, 17:55
Финал Кубка Украины Чернигов – Динамо начнется позже, чем планировалось

Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 18:10 из-за воздушной тревоги

ФК Динамо Киев

Финал Кубка Украины, который состоится на стадионе «Арена-Львов» 20 мая, начнется позже, чем планировалось изначально. Об этом сообщили в эфире УПЛ ТБ.

Стартовый свисток главного арбитра Александра Шандора прозвучит в 18:10 – старт игры пришлось сдвинуть из-за воздушной тревоги, которая звучала во Львовской оболасти.

В полуфинале турнира подопечные Игоря Костюка разобрались с черновицкой «Буковиной», разгромив соперника со счетом 3:0. Результативными ударами отличились Матвей Пономаренко (дубль) и Назар Волошин.

«Чернигов» стал автором громкой сенсации, одолев представителя элитного дивизиона – харьковский «Металлист 1925». Команда Валерия Черного вырвала путевку в финал в серии пенальти (0:0, 6:5).

Короваев в основе - нас стошнит
йпрст...
Що заважало початок в 15:00?
Чи не знали шо може бути ПТ?
