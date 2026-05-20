Англия20 мая 2026, 18:45 |
Юный полузащитник Борнмута стал рекордсменом АПЛ, забив Манчестер Сити
Французский футболист стал лучшим бомбардиром среди дебютантов Премьер-лиги не старше 19 лет
Матч 27-го тура Премьер-лиги «Борнмут» – «Манчестер Сити» (1:1) не только принес чемпионский титул «Арсеналу» впервые за 22 года, но и позволил полузащитнику хозяев Эли Жуниору Крупи вписать свое имя в историю Премьер-лиги.
Французский футболист стал лучшим бомбардиром среди дебютантов Премьер-лиги не старше 19 лет, забив 13 мячей в первом же сезоне.
Ранее рекорд принадлежал Робби Фаулеру (1993/94) и Робби Кину (1999/2000), которые начали карьеру в Англии с 12 голов за сезон. У Кевина Галлена (1994/95) 10 голов.
