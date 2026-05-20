«Он ничем не хуже Лунина». Федорчук дал совет Мальдере

Известный футбольный тренер Олег Федорчук раскритиковал нового главного тренера сборной Украины Андреа Мальдеру за выбор вратарей на первом сборе национальной команды.

Итальянец пригласил в сборную Анатолия Трубина («Бенфика»), Андрея Лунина («Реал»), Дмитрия Ризника («Шахтер») и Руслана Нещерета («Динамо»).

«Домчак из «Карпат» ничем не уступал бы Лунину, который никак не хочет уходить из «Реала». Это был бы и вызов в сборную, и хорошая капитализация для 19-летнего голкипера, и признание его таланта», – сказал Федорчук.

На счету Назара Домчака 26 пропущенных голов в 28 матчах в составе «Карпат» в текущем сезоне. 15 матчей молодой голкипер львовян отыграл «на ноль». Лунин принял участие в 12 матчах за «Реал», пропустив 21 мяч. В активе украинца лишь один «сухой» матч в сезоне.