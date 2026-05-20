Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Он ничем не хуже Лунина». Федорчук дал совет Мальдере
Сборная УКРАИНЫ
20 мая 2026, 18:05 |
603
0

«Он ничем не хуже Лунина». Федорчук дал совет Мальдере

Назар Домчак заслуживает вызова в сборную не меньше, чем вратарь Реала

20 мая 2026, 18:05 |
603
0
«Он ничем не хуже Лунина». Федорчук дал совет Мальдере
Ассоциация футбола АР Крым. Олег Федорчук

Известный футбольный тренер Олег Федорчук раскритиковал нового главного тренера сборной Украины Андреа Мальдеру за выбор вратарей на первом сборе национальной команды.

Итальянец пригласил в сборную Анатолия Трубина («Бенфика»), Андрея Лунина («Реал»), Дмитрия Ризника («Шахтер») и Руслана Нещерета («Динамо»).

«Домчак из «Карпат» ничем не уступал бы Лунину, который никак не хочет уходить из «Реала». Это был бы и вызов в сборную, и хорошая капитализация для 19-летнего голкипера, и признание его таланта», – сказал Федорчук.

На счету Назара Домчака 26 пропущенных голов в 28 матчах в составе «Карпат» в текущем сезоне. 15 матчей молодой голкипер львовян отыграл «на ноль». Лунин принял участие в 12 матчах за «Реал», пропустив 21 мяч. В активе украинца лишь один «сухой» матч в сезоне.

По теме:
ФОТО. Жена Яремчука впечатлила фанов эффектными снимками в бикини
Шанс для украинца. Моуриньо принял важное решение по поводу будущего Лунина
Александр ГРИЦАЙ: «Мальдера – именно тактик такой»
Олег Федорчук Андрей Лунин Назар Домчак сборная Украины по футболу
Андрей Плыгун Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(16)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шансы на победу похоронены. В Польше жестко оценили бой Усик – Верховен
Бокс | 20 мая 2026, 00:28 2
Шансы на победу похоронены. В Польше жестко оценили бой Усик – Верховен
Шансы на победу похоронены. В Польше жестко оценили бой Усик – Верховен

Мацей Мишкин считает, что украинский боксер выиграет поединок

Чемоданы упакованы. Футболист сборной Украины решил покинуть Жирону
Футбол | 20 мая 2026, 09:53 4
Чемоданы упакованы. Футболист сборной Украины решил покинуть Жирону
Чемоданы упакованы. Футболист сборной Украины решил покинуть Жирону

Цыганков летом покинет клуб

Журналист: «Арда Туран возглавит Галатасарай»
Футбол | 20.05.2026, 17:13
Журналист: «Арда Туран возглавит Галатасарай»
Журналист: «Арда Туран возглавит Галатасарай»
В Шахтере тревога. Туран провел переговоры с титулованным клубом
Футбол | 20.05.2026, 11:57
В Шахтере тревога. Туран провел переговоры с титулованным клубом
В Шахтере тревога. Туран провел переговоры с титулованным клубом
Йожеф Сабо спрогнозировал итоговый счет финала Кубка Украины
Футбол | 20.05.2026, 16:51
Йожеф Сабо спрогнозировал итоговый счет финала Кубка Украины
Йожеф Сабо спрогнозировал итоговый счет финала Кубка Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Сергей Бубка получил крупную сумму от россиян
Сергей Бубка получил крупную сумму от россиян
19.05.2026, 08:45 3
Другие виды
Мальдера внес изменения в заявку сборной Украины
Мальдера внес изменения в заявку сборной Украины
19.05.2026, 04:44 15
Футбол
ЧМ по хоккею. Сенсация турнира продолжает удивлять, победа Норвегии
ЧМ по хоккею. Сенсация турнира продолжает удивлять, победа Норвегии
19.05.2026, 20:59
Хоккей
Ярмоленко сравнялся с Ребровым, ЛНЗ и Полесье дружно оступились
Ярмоленко сравнялся с Ребровым, ЛНЗ и Полесье дружно оступились
18.05.2026, 21:30 9
Футбол
Левандовски попрощался с Камп Ноу и сразу подписал новый контракт
Левандовски попрощался с Камп Ноу и сразу подписал новый контракт
18.05.2026, 22:49 2
Футбол
Реал решил отблагодарить Лунина. В клубе принято особое решение
Реал решил отблагодарить Лунина. В клубе принято особое решение
20.05.2026, 07:02
Футбол
Ничья Борнмута и Ман Сити. Арсенал досрочно стал чемпионом Англии
Ничья Борнмута и Ман Сити. Арсенал досрочно стал чемпионом Англии
19.05.2026, 23:26 83
Футбол
Известно, какой канал покажет финал Кубка Украины Динамо – Чернигов
Известно, какой канал покажет финал Кубка Украины Динамо – Чернигов
19.05.2026, 05:32 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем