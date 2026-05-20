  Гендир ФК Чернигов: «Надеюсь, что с Динамо неприятных сюрпризов не будет»
20 мая 2026, 17:52 | Обновлено 20 мая 2026, 18:02
ФК Чернигов. Николай Синица

Генеральный директор «Чернигова» Николай Синица поделился своими ожиданиями от финального матча Кубка Украины, в котором его команда сыграет с киевским «Динамо».

«Понятно, что шансов у нас не так много. Точно можем пообещать, что дадим бой, будем пытаться играть в футбол. Так, как в полуфинале, где мы весь матч отбивались, не будет. Красная карточка на второй минуте тогда очень сильно сорвала нам все планы. Надеюсь, что с «Динамо» таких неприятных сюрпризов не будет», – сказал функционер.

Матч «Динамо» – «Чернигов» пройдет на «Арене Львов». Начало встречи – в 18:10.

Николай Синица Чернигов Динамо Киев Кубок Украины по футболу
Андрей Плыгун Источник: Украинский футбол
