Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мальдера рассказал, почему Ярмоленко получил вызов в сборную Украины
Сборная УКРАИНЫ
22 мая 2026, 11:41 |
148
0

Мальдера рассказал, почему Ярмоленко получил вызов в сборную Украины

Главный тренер «сине-желтых» прокомментировал возвращение вингера киевского «Динамо»

22 мая 2026, 11:41 |
148
0
Мальдера рассказал, почему Ярмоленко получил вызов в сборную Украины
УАФ. Андреа Мальдера

Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера прокомментировал возвращение в ряды национальной команды вингера киевского «Динамо» Андрея Ярмоленко:

«Пока Андрей Ярмоленко играет в футбол, он всегда будет кандидатом в сборную Украины. Я знаю, что он уже не тот, каким был пять лет назад, однако это прекрасный футболист.

Я встречался с ним, мы общались и с первого взгляда было понятно, что он должен находиться в нашем распоряжении. Пока я не уверен, будет ли он точно выходить на поле, но Андрей вместе с нами», – признался итальянец.

В нынешнем сезоне опытный вингер провел 34 матча за «Динамо», в которых забил 12 голов. В активе Ярмоленко – 125 игр в футболке сборной и 46 результативных ударов.

По теме:
Шевченко посоветовали коуча для сборной Украины. Нашли роль и Мальдере
Юрий МАКСИМОВ: «Мальдера? Склоняюсь к мнению, что это правильное решение»
Маркевич назвал игроков, которые точно нужны Динамо: «Это пойдет на пользу»
сборная Украины по футболу Андреа Мальдера Андрей Ярмоленко
Николай Тытюк Источник: УПЛ-ТВ
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бенфика после Судакова может приобрести игрока Шахтера за большие деньги
Футбол | 22 мая 2026, 08:22 0
Бенфика после Судакова может приобрести игрока Шахтера за большие деньги
Бенфика после Судакова может приобрести игрока Шахтера за большие деньги

Лукас Феррейра может переехать в Лиссабон

Таблица УПЛ. Шахтер закончил сезон поражением, последний матч Степаненко
Футбол | 22 мая 2026, 06:23 9
Таблица УПЛ. Шахтер закончил сезон поражением, последний матч Степаненко
Таблица УПЛ. Шахтер закончил сезон поражением, последний матч Степаненко

Колос на выезде обыграл горняков со счетом 1:0

Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Рико Верховен
Бокс | 22.05.2026, 01:23
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Рико Верховен
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Рико Верховен
Таблица коэффициентов УЕФА. Англия проводит феноменальный сезон
Футбол | 21.05.2026, 09:50
Таблица коэффициентов УЕФА. Англия проводит феноменальный сезон
Таблица коэффициентов УЕФА. Англия проводит феноменальный сезон
Ребров выбрал клуб, который возглавит после сборной Украины
Футбол | 21.05.2026, 09:51
Ребров выбрал клуб, который возглавит после сборной Украины
Ребров выбрал клуб, который возглавит после сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Украина переиграла Португалию. Выход в плей-офф практически гарантирован
Украина переиграла Португалию. Выход в плей-офф практически гарантирован
21.05.2026, 10:47 1
Другие виды
Шахтер за большую сумму подписал самого результативного игрока УПЛ
Шахтер за большую сумму подписал самого результативного игрока УПЛ
21.05.2026, 22:54 19
Футбол
Усик принял решение. Боксер сказал, что будет дальше после Верховена
Усик принял решение. Боксер сказал, что будет дальше после Верховена
21.05.2026, 11:01 5
Бокс
Обновленный посев Q1 Лиги Европы. У Динамо осталось 6 возможных соперников
Обновленный посев Q1 Лиги Европы. У Динамо осталось 6 возможных соперников
21.05.2026, 08:23 87
Футбол
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «С батей больше не общаюсь. Ему Чернигов дороже сына»
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «С батей больше не общаюсь. Ему Чернигов дороже сына»
20.05.2026, 16:12 3
Футбол
Решение принято. Моуриньо попросил Реал купить звезду сборной Украины
Решение принято. Моуриньо попросил Реал купить звезду сборной Украины
21.05.2026, 06:41 14
Футбол
ФОТО. Тарас Степаненко сыграл последний матч. Поцелуй газона и слезы
ФОТО. Тарас Степаненко сыграл последний матч. Поцелуй газона и слезы
21.05.2026, 17:05 18
Футбол
Роналду впервые стал чемпионом! Аль-Наср разгромил Дамак с дублем Криштиану
Роналду впервые стал чемпионом! Аль-Наср разгромил Дамак с дублем Криштиану
22.05.2026, 04:55 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем