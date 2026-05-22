Мальдера рассказал, почему Ярмоленко получил вызов в сборную Украины

Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера прокомментировал возвращение в ряды национальной команды вингера киевского «Динамо» Андрея Ярмоленко:

«Пока Андрей Ярмоленко играет в футбол, он всегда будет кандидатом в сборную Украины. Я знаю, что он уже не тот, каким был пять лет назад, однако это прекрасный футболист.

Я встречался с ним, мы общались и с первого взгляда было понятно, что он должен находиться в нашем распоряжении. Пока я не уверен, будет ли он точно выходить на поле, но Андрей вместе с нами», – признался итальянец.

В нынешнем сезоне опытный вингер провел 34 матча за «Динамо», в которых забил 12 голов. В активе Ярмоленко – 125 игр в футболке сборной и 46 результативных ударов.