Известны подробности контракта Реала и Моуриньо. Тренер едет в Мадрид
Объявят уже в ближайшее время
Известный инсайдер Фабрицио Романо заявил о том, что Реал и тренер Жозе Моуриньо полностью согласовали условия контракта.
Договор португальского специалиста с мадридским клубом будет действовать до лета 2029 года. Ранее сообщалось, что договор рассчитан на два года, но стороны включили в соглашение еще один сезон.
Моуриньо прибудет в Мадрид на следующей неделе.
Судя по всему, Реал и Бенфика объявят об уходе Альваро Арбелоа и Жозе Моуриньо соответственно по итогам последних туров своих чемпионатов, а затем португалец приедет на презентацию в Мадрид.
Моуриньо уже работал с Реалом с 2010 по 2013 годы.
🚨 Real Madrid will include an extra year into José Mourinho’s contract, valid until June 2029.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 20, 2026
The agreement is sealed and completed, as reported on Monday — approved by Mourinho and Real Madrid lawyers.
Mourinho will be in Madrid next week. ✅
Here we go, fully confirmed. pic.twitter.com/SEIULKbDof
