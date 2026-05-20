20 мая 2026, 16:45 | Обновлено 20 мая 2026, 16:55
Известны подробности контракта Реала и Моуриньо. Тренер едет в Мадрид

Объявят уже в ближайшее время

Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Известный инсайдер Фабрицио Романо заявил о том, что Реал и тренер Жозе Моуриньо полностью согласовали условия контракта.

Договор португальского специалиста с мадридским клубом будет действовать до лета 2029 года. Ранее сообщалось, что договор рассчитан на два года, но стороны включили в соглашение еще один сезон.

Моуриньо прибудет в Мадрид на следующей неделе.

Судя по всему, Реал и Бенфика объявят об уходе Альваро Арбелоа и Жозе Моуриньо соответственно по итогам последних туров своих чемпионатов, а затем португалец приедет на презентацию в Мадрид.

Моуриньо уже работал с Реалом с 2010 по 2013 годы.

Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Чудово. Ще одни сезон без ЛаЛіги і ЛЧ. Максиму кубок візьмуть чи лігу конференцій. )))
А в кінці цього сезону будуть думати як його здихатися і прийдеться  виплачувати  солідну компенсацію )
вангую що до кінця наступного сезону виженуть цього "особливого" афериста, виплативши чималу компенсацію.
