Известны подробности контракта Реала и Моуриньо. Тренер едет в Мадрид

Известный инсайдер Фабрицио Романо заявил о том, что Реал и тренер Жозе Моуриньо полностью согласовали условия контракта.

Договор португальского специалиста с мадридским клубом будет действовать до лета 2029 года. Ранее сообщалось, что договор рассчитан на два года, но стороны включили в соглашение еще один сезон.

Моуриньо прибудет в Мадрид на следующей неделе.

Судя по всему, Реал и Бенфика объявят об уходе Альваро Арбелоа и Жозе Моуриньо соответственно по итогам последних туров своих чемпионатов, а затем португалец приедет на презентацию в Мадрид.

Моуриньо уже работал с Реалом с 2010 по 2013 годы.