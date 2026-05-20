Англия20 мая 2026, 16:35 | Обновлено 20 мая 2026, 16:56
Уходит в Реал. Лидер Ман Сити покидает команду из-за Гвардиолы
У Родри нет мотивации оставаться в Манчестере
По информации испанских СМИ, решение тренера Жузепа Гвардиолы покинуть Манчестер Сити окончательно убедило ключевого хавбека Родри покинуть команду.
Игрок еще раздумывал, стоит ли продлевать контракт, но уход Гвардиолы ставит крест на возможности остаться в манчестерской команде.
Родри ранее подтверждал, что хочет вернуться в Испанию, поэтому рад интересу со стороны Реала, который готов забрать футболиста свободным агентом.
В нынешнем сезоне Родри забил 2 гола в 33 матчах.
