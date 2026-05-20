Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Уходит в Реал. Лидер Ман Сити покидает команду из-за Гвардиолы
Англия
20 мая 2026, 16:35 | Обновлено 20 мая 2026, 16:56
2044
0

Уходит в Реал. Лидер Ман Сити покидает команду из-за Гвардиолы

У Родри нет мотивации оставаться в Манчестере

20 мая 2026, 16:35 | Обновлено 20 мая 2026, 16:56
2044
0
Уходит в Реал. Лидер Ман Сити покидает команду из-за Гвардиолы
Getty Images/Global Images Ukraine. Родри

По информации испанских СМИ, решение тренера Жузепа Гвардиолы покинуть Манчестер Сити окончательно убедило ключевого хавбека Родри покинуть команду.

Игрок еще раздумывал, стоит ли продлевать контракт, но уход Гвардиолы ставит крест на возможности остаться в манчестерской команде.

Родри ранее подтверждал, что хочет вернуться в Испанию, поэтому рад интересу со стороны Реала, который готов забрать футболиста свободным агентом.

В нынешнем сезоне Родри забил 2 гола в 33 матчах.

По теме:
Известны подробности контракта Реала и Моуриньо. Тренер едет в Мадрид
Источник: Клуб Зинченка рассматривает продажу всего состава по CS2
Гвардиола впервые в карьере не стал чемпионом в двух сезонах подряд
Родри Манчестер Сити Реал Мадрид трансферы трансферы Ла Лиги
Иван Зинченко Источник: Marca
Оцените материал
(34)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер может получить огромные деньги за Турана. Появился претендент
Футбол | 20 мая 2026, 08:46 19
Шахтер может получить огромные деньги за Турана. Появился претендент
Шахтер может получить огромные деньги за Турана. Появился претендент

Турецкий специалист может продолжить карьеру в «Бешикташе»

Шевченко выбрал любимца в сборной Украины и назначил его капитаном
Футбол | 20 мая 2026, 10:40 20
Шевченко выбрал любимца в сборной Украины и назначил его капитаном
Шевченко выбрал любимца в сборной Украины и назначил его капитаном

Шевченко нравится Забарный

Впервые в карьере. Лидер Ромы готов покинуть команду, выбрал чемпионат
Футбол | 20.05.2026, 15:35
Впервые в карьере. Лидер Ромы готов покинуть команду, выбрал чемпионат
Впервые в карьере. Лидер Ромы готов покинуть команду, выбрал чемпионат
Олейникова не сумела доиграть матч 1/8 финала в Страсбурге. Что произошло?
Теннис | 20.05.2026, 13:35
Олейникова не сумела доиграть матч 1/8 финала в Страсбурге. Что произошло?
Олейникова не сумела доиграть матч 1/8 финала в Страсбурге. Что произошло?
Реал решил отблагодарить Лунина. В клубе принято особое решение
Футбол | 20.05.2026, 07:02
Реал решил отблагодарить Лунина. В клубе принято особое решение
Реал решил отблагодарить Лунина. В клубе принято особое решение
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Чемоданы упакованы. Футболист сборной Украины решил покинуть Жирону
Чемоданы упакованы. Футболист сборной Украины решил покинуть Жирону
20.05.2026, 09:53 4
Футбол
ФОТО. Жена Усика поделилась горячим снимком: сеть в восторге
ФОТО. Жена Усика поделилась горячим снимком: сеть в восторге
18.05.2026, 20:12 7
Бокс
Ничья Борнмута и Ман Сити. Арсенал досрочно стал чемпионом Англии
Ничья Борнмута и Ман Сити. Арсенал досрочно стал чемпионом Англии
19.05.2026, 23:26 82
Футбол
Впервые в карьере. Ломаченко выбрал свой вариант возвращения в бокс
Впервые в карьере. Ломаченко выбрал свой вариант возвращения в бокс
19.05.2026, 01:50 1
Бокс
Шевченко сказал Суркисам «нет». Самый громкий трансфер Динамо
Шевченко сказал Суркисам «нет». Самый громкий трансфер Динамо
19.05.2026, 08:42 16
Футбол
Йожеф Сабо обратился к Шевченко после назначения Мальдеры
Йожеф Сабо обратился к Шевченко после назначения Мальдеры
19.05.2026, 07:32 11
Футбол
Василий Ломаченко определился с соперником после возвращения в бокс
Василий Ломаченко определился с соперником после возвращения в бокс
19.05.2026, 07:27 14
Бокс
Если выиграют Кубок. Определены возможные соперники Динамо в Q1 Лиги Европы
Если выиграют Кубок. Определены возможные соперники Динамо в Q1 Лиги Европы
19.05.2026, 00:43 57
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем