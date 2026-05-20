Чернигов – Динамо. Прогноз от Виктора Вацко на финал Кубка Украины

В среду, 20 мая, Львов принимает финал Кубка Украины по футболу (18:00). За главный трофей и путевку в Лигу Европы будут бороться «Динамо» и «Чернигов». Команды, между классом и опытом которых целая пропасть. Но это не означает, что нас ждет тотальный разгром.

Эксперт, комментатор и журналист Виктор Вацко поделился мыслями о том, чего ожидать от этого поединка.

Чернигов

Скромная команда из подвала Первой лиги не так проста, как может показаться. Ребята Валерия Черного показали, что обладают характером и умением выжимать максимум из любой ситуации. Да, в своем первенстве они абсолютные аутсайдеры, борющиеся за выживание. Однако, похоже, что это тот самый случай, когда речь идет о кубковой команде.

«Чернигов» сосредоточен на компактной и хорошо организованной обороне, очень мало забивает (всего два гола с игры в пяти матчах Кубка), но умеет терпеть и ждать своего шанса. А это то, что может сыграть ключевую роль в таком поединке. Как и недооценка со стороны соперника. Матч с «Металлистом 1925» это ярко продемонстрировал.

Они уже выиграли этот сезон, их сказка уже свершилась. Но это вовсе не означает, что они не верят в чудо. Психологическое давление на них будет минимальным, поэтому главный акцент «Чернигов» будет делать на защите собственных ворот.

Виктор Вацко – голос большого футбола Украины, более 20 лет в спортивной журналистике, около 2000 матчей в комментаторской кабине

Динамо

Здесь ситуация кардинально иная. Легендарный клуб-лидер УПЛ с историей, традициями, миллионами фанатов, которые ждут только побед. Динамовцы доминируют абсолютно во всем – в опыте, глубине и качестве состава, амбициях и поддержке трибун.

В этом сезоне команда Игоря Костюка уже проиграла борьбу за чемпионство (а может даже за медали), провалилась в еврокубках. Единственный шанс реабилитироваться перед болельщиками – выиграть Кубок.

Можно не сомневаться, что, как всегда против более слабых команд, играющих низким блоком, киевляне в первом тайме будут пытаться расшатать оборону соперника. «Динамо» будет делать ставку на быстрый гол, поэтому стоит ожидать очень агрессивной игры в атаке с первых минут.

Прогноз

Счет – 2:0 или 3:0 в пользу «Динамо».

Очевидно, «Чернигов», как и в предыдущих матчах против более сильных соперников, будет пытаться выехать на припаркованном у ворот «автобусе» и дотянуть до пенальти, однако это команду не спасет. Слишком велика разница в классе и желании динамовцев завоевать трофей.

Забить хоть один гол в ворота «Динамо» подопечным Валерия Черного тоже вряд ли удастся. Зацикленность на обороне и недостаток мастерства скажутся. Поэтому следует ожидать «сухой» победы киевлян с преимуществом в 2–3 мяча.

Поэтому следует ожидать «сухой» победы киевлян с преимуществом в 2–3 мяча.