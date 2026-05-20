Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Артета является 7-м тренером в истории АПЛ по среднему количеству очков
Англия
20 мая 2026, 14:14 | Обновлено 20 мая 2026, 14:16
225
0

Артета является 7-м тренером в истории АПЛ по среднему количеству очков

В 246 поединках Премьер-лиги Арсенал под руководством испанца набирал в среднем 2 очка за игру

20 мая 2026, 14:14 | Обновлено 20 мая 2026, 14:16
225
0
Артета является 7-м тренером в истории АПЛ по среднему количеству очков
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Наставник лондонского Арсенала Микель Артета, приведший команду к победе в АПЛ в сезоне 2025/26, является 7-м лучшим тренером в истории лиги по среднему количеству набранных очков за матч.

Арсенал под руководством испанца в 246 поединках набирал в среднем 2 очка за игру.

Лишь 6 тренеров в истории АПЛ на сегодняшний день имеют лучший показатель: Пеп Гвардиола (2.28), Алекс Фергюсон (2.17), Юрген Клопп (2.11), Роберто Манчини (2.05), Антонио Конте (2.03) и Жозе Моуриньо (2.02).

Стоит отметить, что для рейтинга рассматривались только тренеры, в активе которых 50+ матчей в АПЛ.

Тренеры, в активе которых 50+ матчей в АПЛ, с наибольшим средним количеством набранных очков за игру

  • 2.28 – Пеп Гвардиола (Испания), 379 матчей
  • 2.17 – Алекс Фергюсон (Шотландия), 809 матчей
  • 2.11 – Юрген Клопп (Германия), 334 матча
  • 2.05 – Роберто Манчини (Италия), 133 матча
  • 2.03 – Антонио Конте (Италия), 132 матча
  • 2.02 – Жозе Моуриньо (Португалия), 363 матча
  • 2.00 – Микель Артета (Испания), 246 матчей
  • 1.96 – Арсен Венгер (Франция), 828 матчей
  • 1.94 – Томас Тухель (Германия), 63 матча
  • 1.91 – Арне Слот (Нидерланды), 75 матчей
По теме:
Шанс для украинца. Моуриньо принял важное решение по поводу будущего Лунина
Невероятный сезон. Хавбек Арсенала побил очередной рекорд
Гвардиола отреагировал на чемпионство Арсенала в АПЛ: «Мы были близки»
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига статистика Микель Артета Пеп Гвардиола Юрген Клопп Алекс Фергюсон Роберто Манчини Антонио Конте Жозе Моуриньо Арсен Венгер Томас Тухель Арне Слот
Сергей Турчак Источник: Instagram
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Вингер Динамо покинет Украину по веской причине
Футбол | 20 мая 2026, 12:40 2
Вингер Динамо покинет Украину по веской причине
Вингер Динамо покинет Украину по веской причине

Кабаев отправится в Германию, где перенесет операцию

Динамо запланировало два перехода. Трансфер игрока, похожего на Ваната
Футбол | 20 мая 2026, 06:56 7
Динамо запланировало два перехода. Трансфер игрока, похожего на Ваната
Динамо запланировало два перехода. Трансфер игрока, похожего на Ваната

Киевляне ищут нападающего и защитника

Йожеф Сабо спрогнозировал итоговый счет финала Кубка Украины
Футбол | 19.05.2026, 17:32
Йожеф Сабо спрогнозировал итоговый счет финала Кубка Украины
Йожеф Сабо спрогнозировал итоговый счет финала Кубка Украины
Караваев выбрал сенсационный вариант продолжения карьеры. Назван новый клуб
Футбол | 19.05.2026, 14:14
Караваев выбрал сенсационный вариант продолжения карьеры. Назван новый клуб
Караваев выбрал сенсационный вариант продолжения карьеры. Назван новый клуб
Шахтер может получить огромные деньги за Турана. Появился претендент
Футбол | 20.05.2026, 08:46
Шахтер может получить огромные деньги за Турана. Появился претендент
Шахтер может получить огромные деньги за Турана. Появился претендент
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Рико ВЕРХОВЕН: «Я отказался от боя. На кону были отличные деньги
Рико ВЕРХОВЕН: «Я отказался от боя. На кону были отличные деньги
19.05.2026, 08:16 2
Бокс
Таблица УПЛ за тур до финиша. ЛНЗ и Полесье продолжают сражение за серебро
Таблица УПЛ за тур до финиша. ЛНЗ и Полесье продолжают сражение за серебро
19.05.2026, 06:23 38
Футбол
Мальдера принял решение по Ярмоленко и объявил заявку сборной Украины
Мальдера принял решение по Ярмоленко и объявил заявку сборной Украины
18.05.2026, 12:30 89
Футбол
Мирон МАРКЕВИЧ: «В команду пришли аферисты. Мне сделали предложение»
Мирон МАРКЕВИЧ: «В команду пришли аферисты. Мне сделали предложение»
18.05.2026, 08:42 15
Футбол
Барселона нашла замену Левандовски в Украине
Барселона нашла замену Левандовски в Украине
18.05.2026, 10:05 18
Футбол
Турки Аль-Шейх оценил шансы Верховена в бою против Усика
Турки Аль-Шейх оценил шансы Верховена в бою против Усика
19.05.2026, 09:30 1
Бокс
Мальдера внес изменения в заявку сборной Украины
Мальдера внес изменения в заявку сборной Украины
19.05.2026, 04:44 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем