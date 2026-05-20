Артета является 7-м тренером в истории АПЛ по среднему количеству очков

Наставник лондонского Арсенала Микель Артета, приведший команду к победе в АПЛ в сезоне 2025/26, является 7-м лучшим тренером в истории лиги по среднему количеству набранных очков за матч.

Арсенал под руководством испанца в 246 поединках набирал в среднем 2 очка за игру.

Лишь 6 тренеров в истории АПЛ на сегодняшний день имеют лучший показатель: Пеп Гвардиола (2.28), Алекс Фергюсон (2.17), Юрген Клопп (2.11), Роберто Манчини (2.05), Антонио Конте (2.03) и Жозе Моуриньо (2.02).

Стоит отметить, что для рейтинга рассматривались только тренеры, в активе которых 50+ матчей в АПЛ.

Тренеры, в активе которых 50+ матчей в АПЛ, с наибольшим средним количеством набранных очков за игру