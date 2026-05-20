Артета является 7-м тренером в истории АПЛ по среднему количеству очков
В 246 поединках Премьер-лиги Арсенал под руководством испанца набирал в среднем 2 очка за игру
Наставник лондонского Арсенала Микель Артета, приведший команду к победе в АПЛ в сезоне 2025/26, является 7-м лучшим тренером в истории лиги по среднему количеству набранных очков за матч.
Арсенал под руководством испанца в 246 поединках набирал в среднем 2 очка за игру.
Лишь 6 тренеров в истории АПЛ на сегодняшний день имеют лучший показатель: Пеп Гвардиола (2.28), Алекс Фергюсон (2.17), Юрген Клопп (2.11), Роберто Манчини (2.05), Антонио Конте (2.03) и Жозе Моуриньо (2.02).
Стоит отметить, что для рейтинга рассматривались только тренеры, в активе которых 50+ матчей в АПЛ.
Тренеры, в активе которых 50+ матчей в АПЛ, с наибольшим средним количеством набранных очков за игру
- 2.28 – Пеп Гвардиола (Испания), 379 матчей
- 2.17 – Алекс Фергюсон (Шотландия), 809 матчей
- 2.11 – Юрген Клопп (Германия), 334 матча
- 2.05 – Роберто Манчини (Италия), 133 матча
- 2.03 – Антонио Конте (Италия), 132 матча
- 2.02 – Жозе Моуриньо (Португалия), 363 матча
- 2.00 – Микель Артета (Испания), 246 матчей
- 1.96 – Арсен Венгер (Франция), 828 матчей
- 1.94 – Томас Тухель (Германия), 63 матча
- 1.91 – Арне Слот (Нидерланды), 75 матчей
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Кабаев отправится в Германию, где перенесет операцию
Киевляне ищут нападающего и защитника