Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: Титулованный клуб готовит переговоры с Тураном
Украина. Премьер лига
20 мая 2026, 11:39 | Обновлено 20 мая 2026, 11:45
516
0

Источник: Титулованный клуб готовит переговоры с Тураном

Бешикташ хочет подписать тренера горняков

20 мая 2026, 11:39 | Обновлено 20 мая 2026, 11:45
516
0
Источник: Титулованный клуб готовит переговоры с Тураном
Getty Images/Global Images Ukraine. Арда Туран

Главный тренер донецкого «Шахтера» Арда Туран может покинуть «горняков» и возглавить турецкий «Бешикташ». Об этом сообщает Habererk.

По информации источника, руководство клуба из Стамбула уже в ближайшие дни ускорит официальные контакты, чтобы договориться с «Шахтером» и убедить 39-летнего тренера принять их предложение.

Туран возглавил «Шахтер» летом 2025 года. Под руководством турецкого тренера «горняки» выиграли чемпионат Украины. Контракт Арды с донецким клубом рассчитан до лета 2027 года.

Сообщалось, что игрок титулованного клуба из Европы хочет перейти в «Шахтер».

По теме:
В Шахтере тревога. Туран провел переговоры с титулованным клубом
Клуб УПЛ получил наказание от УАФ за нарушение требований
УАФ дисквалифицировала экс-игрока сборной Украины за неспортивное поведение
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Арда Туран Шахтер Донецк Бешикташ
Антон Романенко
Антон Романенко Источник
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Игорь КОСТЮК – о финале Кубка Украины и завершении карьеры Ярмоленко
Футбол | 20 мая 2026, 09:37 1
Игорь КОСТЮК – о финале Кубка Украины и завершении карьеры Ярмоленко
Игорь КОСТЮК – о финале Кубка Украины и завершении карьеры Ярмоленко

Главный тренер киевского клуба ответил на вопросы журналистов перед матчем против «Чернигова»

Арда Туран пообещал украинскому игроку место в стартовом составе Шахтера
Футбол | 19 мая 2026, 13:27 0
Арда Туран пообещал украинскому игроку место в стартовом составе Шахтера
Арда Туран пообещал украинскому игроку место в стартовом составе Шахтера

Кирилл Фесюн выйдет на поле в матче 30-го тура Премьер-лиги против «Колоса»

Динамо запланировало два перехода. Трансфер игрока, похожего на Ваната
Футбол | 20.05.2026, 06:56
Динамо запланировало два перехода. Трансфер игрока, похожего на Ваната
Динамо запланировало два перехода. Трансфер игрока, похожего на Ваната
Шахтер может получить огромные деньги за Турана. Появился претендент
Футбол | 20.05.2026, 08:46
Шахтер может получить огромные деньги за Турана. Появился претендент
Шахтер может получить огромные деньги за Турана. Появился претендент
Караваев выбрал сенсационный вариант продолжения карьеры. Назван новый клуб
Футбол | 19.05.2026, 14:14
Караваев выбрал сенсационный вариант продолжения карьеры. Назван новый клуб
Караваев выбрал сенсационный вариант продолжения карьеры. Назван новый клуб
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Рико ВЕРХОВЕН: «Я отказался от боя. На кону были отличные деньги
Рико ВЕРХОВЕН: «Я отказался от боя. На кону были отличные деньги
19.05.2026, 08:16 2
Бокс
Вратарь Реала Лунин эмоционально попрощался
Вратарь Реала Лунин эмоционально попрощался
19.05.2026, 07:08 6
Футбол
ФОТО. Жена Усика поделилась горячим снимком: сеть в восторге
ФОТО. Жена Усика поделилась горячим снимком: сеть в восторге
18.05.2026, 20:12 6
Бокс
Если выиграют Кубок. Определены возможные соперники Динамо в Q1 Лиги Европы
Если выиграют Кубок. Определены возможные соперники Динамо в Q1 Лиги Европы
19.05.2026, 00:43 57
Футбол
Шансы на победу похоронены. В Польше жестко оценили бой Усик – Верховен
Шансы на победу похоронены. В Польше жестко оценили бой Усик – Верховен
20.05.2026, 00:28 1
Бокс
Барселона нашла замену Левандовски в Украине
Барселона нашла замену Левандовски в Украине
18.05.2026, 10:05 18
Футбол
Йожеф Сабо обратился к Шевченко после назначения Мальдеры
Йожеф Сабо обратился к Шевченко после назначения Мальдеры
19.05.2026, 07:32 10
Футбол
Ничья Борнмута и Ман Сити. Арсенал досрочно стал чемпионом Англии
Ничья Борнмута и Ман Сити. Арсенал досрочно стал чемпионом Англии
19.05.2026, 23:26 78
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем