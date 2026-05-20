Источник: Титулованный клуб готовит переговоры с Тураном

Главный тренер донецкого «Шахтера» Арда Туран может покинуть «горняков» и возглавить турецкий «Бешикташ». Об этом сообщает Habererk.

По информации источника, руководство клуба из Стамбула уже в ближайшие дни ускорит официальные контакты, чтобы договориться с «Шахтером» и убедить 39-летнего тренера принять их предложение.

Туран возглавил «Шахтер» летом 2025 года. Под руководством турецкого тренера «горняки» выиграли чемпионат Украины. Контракт Арды с донецким клубом рассчитан до лета 2027 года.

Сообщалось, что игрок титулованного клуба из Европы хочет перейти в «Шахтер».