Источник: Титулованный клуб готовит переговоры с Тураном
Бешикташ хочет подписать тренера горняков
Главный тренер донецкого «Шахтера» Арда Туран может покинуть «горняков» и возглавить турецкий «Бешикташ». Об этом сообщает Habererk.
По информации источника, руководство клуба из Стамбула уже в ближайшие дни ускорит официальные контакты, чтобы договориться с «Шахтером» и убедить 39-летнего тренера принять их предложение.
Туран возглавил «Шахтер» летом 2025 года. Под руководством турецкого тренера «горняки» выиграли чемпионат Украины. Контракт Арды с донецким клубом рассчитан до лета 2027 года.
Сообщалось, что игрок титулованного клуба из Европы хочет перейти в «Шахтер».
