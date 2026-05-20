  4. Лидер ФК Чернигов выступил с заявлением перед матчем с Динамо в финале КУ
20 мая 2026, 11:27
Лидер ФК Чернигов выступил с заявлением перед матчем с Динамо в финале КУ

Максим Татаренко рассказал об атмосфере в команде

ФК Чернигов. Максим Татаренко

Лидер ФК Чернигов Максим Татаренко рассказал, как клуб готовится к финальному матчу Кубка Украины против киевского Динамо.

«Учитывая, что для всех в команде финал такого уровня первый в карьере, конечно, у нас много эмоций и каждый укращает их по-своему.

Атмосфера в команде? Мы спокойны, много шутим, но и серьезно готовимся к тяжелому противостоянию с сильным соперником», – сказал Татаренко.

Матч Чернигов – Динамо запланировано на сегодня, 20 мая. Стартовый свисток раздастся в 18:00 по киевскому времени.

