Кубок Украины20 мая 2026, 11:27 |
898
0
Лидер ФК Чернигов выступил с заявлением перед матчем с Динамо в финале КУ
Максим Татаренко рассказал об атмосфере в команде
20 мая 2026, 11:27 |
898
0
Лидер ФК Чернигов Максим Татаренко рассказал, как клуб готовится к финальному матчу Кубка Украины против киевского Динамо.
«Учитывая, что для всех в команде финал такого уровня первый в карьере, конечно, у нас много эмоций и каждый укращает их по-своему.
Атмосфера в команде? Мы спокойны, много шутим, но и серьезно готовимся к тяжелому противостоянию с сильным соперником», – сказал Татаренко.
Матч Чернигов – Динамо запланировано на сегодня, 20 мая. Стартовый свисток раздастся в 18:00 по киевскому времени.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 19 мая 2026, 14:14 14
Александр вернется в донецкий Шахтер
Футбол | 20 мая 2026, 08:46 12
Турецкий специалист может продолжить карьеру в «Бешикташе»
Футбол | 20.05.2026, 07:44
Футбол | 20.05.2026, 09:45
Футбол | 19.05.2026, 10:44
Комментарии 0
Популярные новости
18.05.2026, 09:25 7
19.05.2026, 06:23 38
19.05.2026, 04:44 15
18.05.2026, 20:12 6
19.05.2026, 09:13 16
18.05.2026, 12:30 89
18.05.2026, 10:05 18
18.05.2026, 10:44 12