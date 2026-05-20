Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Игорь КОСТЮК – о финале Кубка Украины и завершении карьеры Ярмоленко
Кубок Украины
20 мая 2026, 09:37 |
1564
1

Игорь КОСТЮК – о финале Кубка Украины и завершении карьеры Ярмоленко

Главный тренер киевского клуба ответил на вопросы журналистов перед матчем против «Чернигова»

20 мая 2026, 09:37 |
1564
1 Comments
Игорь КОСТЮК – о финале Кубка Украины и завершении карьеры Ярмоленко
ФК Динамо Киев. Игорь Костюк

Главный тренер киевского «Динамо» Игорь Костюк поделился ожиданиями от финала Кубка Украины против «Чернигова», а также прокомментировал потенциальное завершение карьеры вингера Андрея Ярмоленко:

– «Динамо» подходит к финалу как 13-кратный победитель Кубка Украины. Испытываете ли вы дополнительное давление как фаворит противостояния?

– Мы много разговаривали в коллективе на эту тему. Это финал, и команды на поле выйдут с настроением одержать победу. Очевидно, что в финал случайно не выходят. Мы хорошо знаем, на что способен наш соперник, потому настраиваемся максимально.

– «Динамо» за свою историю сыграло немало финалов Кубка Украины. Будет ли этот опыт иметь свое влияние?

– Как я говорил, это финал. «Чернигов» – это организованная команда, которая заслуживает уважения. Тем не менее, я считаю, что опыт наших игроков будет играть ключевую роль в этом противостоянии.

– Насколько сложно готовиться к сопернику, который довольно неожиданно вышел в финал и имеет большую мотивацию?

– Для финала не нужно находить дополнительную мотивацию, здесь сложностей нет. Все понимают вес этого матча.

– Регулярно ведутся разговоры о возможном завершении карьеры Андрея Ярмоленко. В то же время существуют примеры Криштиану Роналду и Роберта Левандовски, которые, несмотря на возраст, играют на уровне на позиции нападающего. Не планируете ли использовать Андрея Ярмоленко в таком амплуа?

– Андрей вместе с нами, и сейчас о завершении карьеры речь не идет, ведь он приносит пользу команде как на поле, так и в раздевалке. Мы будем использовать его там, где он будет приносить пользу. Считаю, что он очень полезен на своей позиции, – ответил Костюк.

Финальный матч Кубка Украины 2025/26, в котором встретятся «Чернигов» и «Динамо», состоится в среду, 20 мая. Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

По теме:
Саленко спрогнозировал счет матча Чернигов – Динамо в Кубке Украины
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Хочу обратиться к соперникам из Чернигова...»
Чернигов – Динамо. Прогноз и анонс на финал Кубка Украины
Кубок Украины по футболу Чернигов Динамо Киев Чернигов - Динамо Игорь Костюк пресс-конференция
Николай Тытюк Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(24)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо запланировало два перехода. Трансфер игрока, похожего на Ваната
Футбол | 20 мая 2026, 06:56 5
Динамо запланировало два перехода. Трансфер игрока, похожего на Ваната
Динамо запланировало два перехода. Трансфер игрока, похожего на Ваната

Киевляне ищут нападающего и защитника

Арда Туран пообещал украинскому игроку место в стартовом составе Шахтера
Футбол | 19 мая 2026, 13:27 0
Арда Туран пообещал украинскому игроку место в стартовом составе Шахтера
Арда Туран пообещал украинскому игроку место в стартовом составе Шахтера

Кирилл Фесюн выйдет на поле в матче 30-го тура Премьер-лиги против «Колоса»

Шансы на победу похоронены. В Польше жестко оценили бой Усик – Верховен
Бокс | 20.05.2026, 00:28
Шансы на победу похоронены. В Польше жестко оценили бой Усик – Верховен
Шансы на победу похоронены. В Польше жестко оценили бой Усик – Верховен
Чемоданы упакованы. Футболист сборной Украины решил покинуть Жирону
Футбол | 20.05.2026, 09:53
Чемоданы упакованы. Футболист сборной Украины решил покинуть Жирону
Чемоданы упакованы. Футболист сборной Украины решил покинуть Жирону
Лидер Ман Сити выступил с заявлением после потери шансов на титул в АПЛ
Футбол | 20.05.2026, 09:57
Лидер Ман Сити выступил с заявлением после потери шансов на титул в АПЛ
Лидер Ман Сити выступил с заявлением после потери шансов на титул в АПЛ
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ну та Роналду чи Левандовський грає, і при чому відіграють вейже весь матч, ЯРмоленко максимум 20-30 хвилин.
Але напевно варто ще півроку пограти, як мінімум, щоб побити рекорд результативності
Ответить
+1
Популярные новости
Василий Ломаченко определился с соперником после возвращения в бокс
Василий Ломаченко определился с соперником после возвращения в бокс
19.05.2026, 07:27 14
Бокс
Хвича Кварацхелия готов покинуть ПСЖ и выбрал себе новый клуб
Хвича Кварацхелия готов покинуть ПСЖ и выбрал себе новый клуб
19.05.2026, 09:13 16
Футбол
Зинченко выбрал клуб, за который будет играть в следующем сезоне
Зинченко выбрал клуб, за который будет играть в следующем сезоне
18.05.2026, 09:25 7
Футбол
Левандовски попрощался с Камп Ноу и сразу подписал новый контракт
Левандовски попрощался с Камп Ноу и сразу подписал новый контракт
18.05.2026, 22:49 2
Футбол
УСИК: «Аль-Шейх сказал, что нашел соперника для меня. Будет великий бой»
УСИК: «Аль-Шейх сказал, что нашел соперника для меня. Будет великий бой»
18.05.2026, 11:14 1
Бокс
Мальдера внес изменения в заявку сборной Украины
Мальдера внес изменения в заявку сборной Украины
19.05.2026, 04:44 15
Футбол
Мальдера принял решение по Ярмоленко и объявил заявку сборной Украины
Мальдера принял решение по Ярмоленко и объявил заявку сборной Украины
18.05.2026, 12:30 88
Футбол
ФОТО. Жена Усика поделилась горячим снимком: сеть в восторге
ФОТО. Жена Усика поделилась горячим снимком: сеть в восторге
18.05.2026, 20:12 6
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем