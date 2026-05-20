Игорь КОСТЮК – о финале Кубка Украины и завершении карьеры Ярмоленко

Главный тренер киевского «Динамо» Игорь Костюк поделился ожиданиями от финала Кубка Украины против «Чернигова», а также прокомментировал потенциальное завершение карьеры вингера Андрея Ярмоленко:

– «Динамо» подходит к финалу как 13-кратный победитель Кубка Украины. Испытываете ли вы дополнительное давление как фаворит противостояния?

– Мы много разговаривали в коллективе на эту тему. Это финал, и команды на поле выйдут с настроением одержать победу. Очевидно, что в финал случайно не выходят. Мы хорошо знаем, на что способен наш соперник, потому настраиваемся максимально.

– «Динамо» за свою историю сыграло немало финалов Кубка Украины. Будет ли этот опыт иметь свое влияние?

– Как я говорил, это финал. «Чернигов» – это организованная команда, которая заслуживает уважения. Тем не менее, я считаю, что опыт наших игроков будет играть ключевую роль в этом противостоянии.

– Насколько сложно готовиться к сопернику, который довольно неожиданно вышел в финал и имеет большую мотивацию?

– Для финала не нужно находить дополнительную мотивацию, здесь сложностей нет. Все понимают вес этого матча.

– Регулярно ведутся разговоры о возможном завершении карьеры Андрея Ярмоленко. В то же время существуют примеры Криштиану Роналду и Роберта Левандовски, которые, несмотря на возраст, играют на уровне на позиции нападающего. Не планируете ли использовать Андрея Ярмоленко в таком амплуа?

– Андрей вместе с нами, и сейчас о завершении карьеры речь не идет, ведь он приносит пользу команде как на поле, так и в раздевалке. Мы будем использовать его там, где он будет приносить пользу. Считаю, что он очень полезен на своей позиции, – ответил Костюк.

Финальный матч Кубка Украины 2025/26, в котором встретятся «Чернигов» и «Динамо», состоится в среду, 20 мая. Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 18:00 по киевскому времени.