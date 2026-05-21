21 мая 2026, 13:22
Шевченко разнесли после назначения Мальдеры тренером сборной Украины

Эксперт Олег Федорчук остался недоволен решением президента Украинской ассоциации футбола

УАФ. Андрей Шевченко и Андреа Мальдера

Украинский тренер и эксперт Олег Федорчук раскритиковал президента УАФ Андрея Шевченко из-за назначения итальянца Андреа Мальдеры на должность главного тренера сборной Украины:

«Я ожидал, что в решении УАФ о назначении нового главного тренера национальной сборной будет логика, но... Ожидал ли я, что Мальдеру назначат тренером? Нет.

Что касается логики – когда есть кризис в стране, то способ его преодоления и резервы ищут внутри государства, а не снаружи. Каким бы хорошим ни был легионер – это инвестиция в чужую страну.

Вот и вся логика. Хотите тренера из-за границы? Ладно, но тогда меняйте всю вертикаль. Зовите и на должности функционеров варягов. Но не зовут почему-то.

Лично я был двумя руками за то, чтобы сборную поручили Мирону Маркевичу. У него колоссальный опыт и авторитет, он заслужил такую ​​должность!

Однако те люди – Андрей Шевченко и еще один Шевченко – принимающие ключевые решения в УАФ, решили иначе. Что ж – им и отвечать за результат, в конце концов», – подытожил Федорчук.

УАФ и Мальдера договорились о сотрудничестве на два года с возможностью пролонгации контракта в зависимости от результатов национальной команды. Главная задача сборной – попадание на чемпионат Европы.

Це вже більше змахує на підкилимні ігри всередині федерації, де є умовні "клани" які хочуть проштовхнути свою людина на ту чи іншу посаду. Нас не влаштовує людина, яка працювала поряд з іноземними тренерами в топ чемпіонатах,маючи постійну практику + власні ідеї + знає наших гравців. Але ми обома руками за , коли тренер 10 років нікого не тренував, це мова про різних "Федорчуків".
Шевченко - це дно для українського футболу. буде повний провал збірної.    
Дуже вони відповіли за провал з Ребровим?
так "рознесли" чи якийсь недоексперт-ноунейм "залишився незадоволений рішенням..." ?
Володимир! Шевченка потрібно негайно зняти з посади. У нього не має ні здібностей тренера  - ні менеджера. Як головний тренер збірної - він провалився  і його висуванець Ребров - теж провалився . Цього більше чим достатньо для звільнення. За ці роки Україна впала  у Рейтингу на дно. У тих країнах - де розвивали футбол - рейтинг ріс, а не падав.
Скільки це можна терпіти?  Мальдера працював із Шевченком - хто бачив прогрес - провалилася повністю його тактика.  Систему " Любі друзі" треба ліквідувати .
  
