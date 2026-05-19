17 матчей подряд без поражений. Борнмут – в еврокубках, Арсенал – чемпион
Вспомним самые длинные беспроигрышные серии каждой команды Премьер-лиги текущего сезона
Беспроигрышная серия «Борнмута» в АПЛ достигла 17 матчей.
На этот раз «вишни» в матче 37-го тура сыграли дома вничью с «Манчестер Сити» со счетом 1:1.
Эта серия, которая является рекордной в истории клуба в Премьер-лиге, позволила «Борнмуту» гарантировать участие в следующем сезоне как минимум в Лиге Европы, а лондонскому «Арсеналу» – первое чемпионство за 22 года.
Беспроигрышная серия «Борнмута» в АПЛ (17):
- «Борнмут» – «Манчестер Сити» – 1:1
- «Фулхэм» – «Борнмут» – 0:1
- «Борнмут» – «Кристал Пэлас» – 3:0
- «Борнмут» – «Лидс» – 2:2
- «Ньюкасл Юнайтед» – «Борнмут» – 1:2
- «Арсенал» – «Борнмут» – 1:2
- «Борнмут» – «Манчестер Юнайтед» – 2:2
- «Бернли» – «Борнмут» – 0:0
- «Борнмут» – «Брентфорд» – 0:0
- «Борнмут» – «Сандерленд» – 1:1
- «Вест Хэм» – «Борнмут» – 0:0
- «Эвертон» – «Борнмут» – 1:2
- «Борнмут» – «Астон Вилла» – 1:1
- «Вулверхэмптон» – «Борнмут» – 0:2
- «Борнмут» – «Ливерпуль» – 3:2
- «Брайтон» – «Борнмут» – 1:1
- «Борнмут» – «Тоттенхэм» – 3:2
Среди всех команд АПЛ текущего сезона только 6 имели в своей истории более длинные беспроигрышные серии: «Арсенал» (49), «Ливерпуль» (44), «Челси» (40), «Манчестер Сити» (32), «Манчестер Юнайтед» (29) и «Ноттингем Форест» (25).
Самые длинные беспроигрышные серии в АПЛ каждой команды чемпионата сезона 2025/26:
- 49 – «Арсенал»
- 44 – «Ливерпуль»
- 40 – «Челси»
- 32 – «Манчестер Сити»
- 29 – «Манчестер Юнайтед»
- 25 – «Ноттингем Форест»
- 17 – «Ньюкасл Юнайтед»
- 17 – «Борнмут» (2025/26)
- 14 – «Астон Вилла»
- 14 – «Лидс»
- 14 – «Тоттенхэм»
- 12 – «Брентфорд»
- 12 – «Кристал Пэлас»
- 11 – «Эвертон»
- 11 – «Вулверхэмптон»
- 10 – «Сандерленд»
- 10 – «Вест Хэм»
- 9 – «Брайтон»
- 9 – «Фулхэм»
- 8 – «Бернли»
Среди всех команд топ-5 европейских чемпионатов «Борнмут» имеет самую длинную текущую беспроигрышную серию в национальном чемпионате.
Команды топ-5 европейских лиг с самыми длинными текущими беспроигрышными сериями в национальных чемпионатах:
- 17 – «Борнмут»
- 15 – «Бавария»
- 15 – «Манчестер Сити»
- 9 – «Интер»
- 8 – «Лидс»
- 6 – «Рома»
- 6 – «Райо Вальекано»
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
