19 мая 2026, 23:51
17 матчей подряд без поражений. Борнмут – в еврокубках, Арсенал – чемпион

Вспомним самые длинные беспроигрышные серии каждой команды Премьер-лиги текущего сезона

230
Getty Images/Global Images Ukraine

Беспроигрышная серия «Борнмута» в АПЛ достигла 17 матчей.

На этот раз «вишни» в матче 37-го тура сыграли дома вничью с «Манчестер Сити» со счетом 1:1.

Эта серия, которая является рекордной в истории клуба в Премьер-лиге, позволила «Борнмуту» гарантировать участие в следующем сезоне как минимум в Лиге Европы, а лондонскому «Арсеналу» – первое чемпионство за 22 года.

Беспроигрышная серия «Борнмута» в АПЛ (17):

  • «Борнмут» – «Манчестер Сити» – 1:1
  • «Фулхэм» – «Борнмут» – 0:1
  • «Борнмут» – «Кристал Пэлас» – 3:0
  • «Борнмут» – «Лидс» – 2:2
  • «Ньюкасл Юнайтед» – «Борнмут» – 1:2
  • «Арсенал» – «Борнмут» – 1:2
  • «Борнмут» – «Манчестер Юнайтед» – 2:2
  • «Бернли» – «Борнмут» – 0:0
  • «Борнмут» – «Брентфорд» – 0:0
  • «Борнмут» – «Сандерленд» – 1:1
  • «Вест Хэм» – «Борнмут» – 0:0
  • «Эвертон» – «Борнмут» – 1:2
  • «Борнмут» – «Астон Вилла» – 1:1
  • «Вулверхэмптон» – «Борнмут» – 0:2
  • «Борнмут» – «Ливерпуль» – 3:2
  • «Брайтон» – «Борнмут» – 1:1
  • «Борнмут» – «Тоттенхэм» – 3:2

Среди всех команд АПЛ текущего сезона только 6 имели в своей истории более длинные беспроигрышные серии: «Арсенал» (49), «Ливерпуль» (44), «Челси» (40), «Манчестер Сити» (32), «Манчестер Юнайтед» (29) и «Ноттингем Форест» (25).

Самые длинные беспроигрышные серии в АПЛ каждой команды чемпионата сезона 2025/26:

  • 49 – «Арсенал»
  • 44 – «Ливерпуль»
  • 40 – «Челси»
  • 32 – «Манчестер Сити»
  • 29 – «Манчестер Юнайтед»
  • 25 – «Ноттингем Форест»
  • 17 – «Ньюкасл Юнайтед»
  • 17 – «Борнмут» (2025/26)
  • 14 – «Астон Вилла»
  • 14 – «Лидс»
  • 14 – «Тоттенхэм»
  • 12 – «Брентфорд»
  • 12 – «Кристал Пэлас»
  • 11 – «Эвертон»
  • 11 – «Вулверхэмптон»
  • 10 – «Сандерленд»
  • 10 – «Вест Хэм»
  • 9 – «Брайтон»
  • 9 – «Фулхэм»
  • 8 – «Бернли»

Среди всех команд топ-5 европейских чемпионатов «Борнмут» имеет самую длинную текущую беспроигрышную серию в национальном чемпионате.

Команды топ-5 европейских лиг с самыми длинными текущими беспроигрышными сериями в национальных чемпионатах:

  • 17 – «Борнмут»
  • 15 – «Бавария»
  • 15 – «Манчестер Сити»
  • 9 – «Интер»
  • 8 – «Лидс»
  • 6 – «Рома»
  • 6 – «Райо Вальекано»
