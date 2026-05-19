17 матчей подряд без поражений. Борнмут – в еврокубках, Арсенал – чемпион

Беспроигрышная серия «Борнмута» в АПЛ достигла 17 матчей.

На этот раз «вишни» в матче 37-го тура сыграли дома вничью с «Манчестер Сити» со счетом 1:1.

Эта серия, которая является рекордной в истории клуба в Премьер-лиге, позволила «Борнмуту» гарантировать участие в следующем сезоне как минимум в Лиге Европы, а лондонскому «Арсеналу» – первое чемпионство за 22 года.

Беспроигрышная серия «Борнмута» в АПЛ (17):

«Борнмут» – «Манчестер Сити» – 1:1

«Фулхэм» – «Борнмут» – 0:1

«Борнмут» – «Кристал Пэлас» – 3:0

«Борнмут» – «Лидс» – 2:2

«Ньюкасл Юнайтед» – «Борнмут» – 1:2

«Арсенал» – «Борнмут» – 1:2

«Борнмут» – «Манчестер Юнайтед» – 2:2

«Бернли» – «Борнмут» – 0:0

«Борнмут» – «Брентфорд» – 0:0

«Борнмут» – «Сандерленд» – 1:1

«Вест Хэм» – «Борнмут» – 0:0

«Эвертон» – «Борнмут» – 1:2

«Борнмут» – «Астон Вилла» – 1:1

«Вулверхэмптон» – «Борнмут» – 0:2

«Борнмут» – «Ливерпуль» – 3:2

«Брайтон» – «Борнмут» – 1:1

«Борнмут» – «Тоттенхэм» – 3:2

Среди всех команд АПЛ текущего сезона только 6 имели в своей истории более длинные беспроигрышные серии: «Арсенал» (49), «Ливерпуль» (44), «Челси» (40), «Манчестер Сити» (32), «Манчестер Юнайтед» (29) и «Ноттингем Форест» (25).

Самые длинные беспроигрышные серии в АПЛ каждой команды чемпионата сезона 2025/26:

49 – «Арсенал»

44 – «Ливерпуль»

40 – «Челси»

32 – «Манчестер Сити»

29 – «Манчестер Юнайтед»

25 – «Ноттингем Форест»

17 – «Ньюкасл Юнайтед»

17 – «Борнмут» (2025/26)

14 – «Астон Вилла»

14 – «Лидс»

14 – «Тоттенхэм»

12 – «Брентфорд»

12 – «Кристал Пэлас»

11 – «Эвертон»

11 – «Вулверхэмптон»

10 – «Сандерленд»

10 – «Вест Хэм»

9 – «Брайтон»

9 – «Фулхэм»

8 – «Бернли»

Среди всех команд топ-5 европейских чемпионатов «Борнмут» имеет самую длинную текущую беспроигрышную серию в национальном чемпионате.

Команды топ-5 европейских лиг с самыми длинными текущими беспроигрышными сериями в национальных чемпионатах: