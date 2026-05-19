Два иностранных клуба претендуют на основного футболиста УПЛ

Два иностранных клуба проявляют интерес к грузинскому полузащитнику «Колоса» Нике Гагнидзе.

По информации источника, «Нью-Инглэнд Революшн» (США) и «Мидтьюлланд» (Дания) являются претендентами на игрока.

На данный момент клубы не предприняли конкретных шагов для трансфера Гагнидзе, однако американцы пока опережают своих конкурентов.

Ника перешел в «Колос» летом 2024 года и подписал контракт на три сезона. В составе «Колоса» Гагнидзе провел 47 матчей, забил два мяча и отдал шесть результативных передач.