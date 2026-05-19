Динамо ведет переговоры по трансферу лидера сборной Украины
Алексей Гуцуляк может перебраться в столичный гранд
Вингер «Полесья» и сборной Украины Алексей Гуцуляк может продолжить карьеру в киевском «Динамо». Об этом сообщает телеграм-канал «Инйсады от Пасечника 2.0».
По информации источника, киевский клуб уже ведет переговоры по поводу трансфера 27-летнего футболиста. Отмечается, что важную роль в переговорном процессе играет футболист «бело-синих» Андрей Ярмоленко.
Уже летом соглашение между Гуцуляком и «Полесьем» подойдет к концу.
В текущем сезоне на счету Алексея Гуцуляка 31 матч на клубном уровне, в которых он успел отличиться девятью забитыми мячами и семью голевыми передачами.
Ранее сообщалось о том, что «Динамо» запланировало два трансфера.
Ну нащо він нам?
А лицензия быть агентом у него есть?