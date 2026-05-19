Динамо ведет переговоры по трансферу лидера сборной Украины

Вингер «Полесья» и сборной Украины Алексей Гуцуляк может продолжить карьеру в киевском «Динамо». Об этом сообщает телеграм-канал «Инйсады от Пасечника 2.0».

По информации источника, киевский клуб уже ведет переговоры по поводу трансфера 27-летнего футболиста. Отмечается, что важную роль в переговорном процессе играет футболист «бело-синих» Андрей Ярмоленко.

Уже летом соглашение между Гуцуляком и «Полесьем» подойдет к концу.

В текущем сезоне на счету Алексея Гуцуляка 31 матч на клубном уровне, в которых он успел отличиться девятью забитыми мячами и семью голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что «Динамо» запланировало два трансфера.