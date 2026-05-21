Вратарь сборной Украины получил новости от Моуриньо. Тренер принял решение

Возвращение Жозе Моуриньо в мадридский «Реал» может серьезно повлиять на будущее украинского голкипера Андрея Лунина.

По информации испанских СМИ, португальский тренер планирует масштабную перестройку команды и уже определил группу футболистов, чье будущее в клубе оказалось под вопросом. Среди них называют и Лунина.

Сообщается, что Моуриньо хочет видеть в составе только тех игроков, которые полностью соответствуют его требованиям по характеру, стабильности и конкурентоспособности. В случае с украинцем главной проблемой остается его роль второго вратаря и неопределенность с количеством игрового времени.

В «Реале» понимают, что Лунин стремится регулярно выходить на поле, однако в клубе также не хотят создавать напряжение вокруг вратарской позиции. Из-за этого уже летом стороны могут рассмотреть вариант трансфера.

Помимо Лунина, под пристальным вниманием нового тренера также находятся Ферлан Менди, Эдуардо Камавинга, Родриго и Франко Мастантуоно. Моуриньо якобы намерен существенно изменить атмосферу в раздевалке и вернуть команде максимальную дисциплину и агрессию на поле.