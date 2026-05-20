  4. Черный и Костюк выбрали составы на финал Кубка Украины Чернигов – Динамо
20 мая 2026, 16:54 | Обновлено 20 мая 2026, 17:23
Черный и Костюк выбрали составы на финал Кубка Украины Чернигов – Динамо

Команды сыграют 20 мая на стадионе «Арена-Львов» в 18:00 по киевскому времени

Чернигов – Динамо

В финале Кубка Украины 2025/26, который состоится в среду, 20 мая, сыграют представитель Первой лиги «Чернигов» и киевское «Динамо».

Наставники команд – Валерий Черный и Игорь Костюк – определились со стартовыми составами. Встреча начнется в 18:00 по киевскому времени.

Киевский клуб на пути к финалу одолел «Александрию» (2:1), донецкий «Шахтер» (2:1), «Ингулец» (2:0) и черновицкую «Буковину» – 3:0.

«Чернигов» победил аматорский «Атлет» (1:0), криворожский «Кривбасс» (3:0, техническая победа), «Лесное» (1:1, пен – 4:3), «Феникс-Мариуполь» (0:0, пен – 5:4) и харьковский «Металлист 1925» (0:0, пен – 6:5).

Победитель финального противостояния получит путевку в первый квалификационный раунд Лиги Европы 2026/27. Чтобы пройти в основной этап, представителю Украины придется одолеть четырех соперников.

Чернигов: Татаренко, Картушов, Зенченко, Романченко, Галстян, Бибик, Шушко, Шалфеев, Порохня, Сердюк, Безбородько

Динамо: Нещерет, Караваев, Биловар, Михавко, Вивчаренко, Бражко, Волошин, Буяльский, Шапаренко, Шола, Пономаренко

Стартовые составы Чернигова и Динамо на финал Кубка Украины

Николай Тытюк
Понамаренко в складі , тоді кубок 100% в Київ поїде
