Легендарный вингер киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко получил неожиданный подарок от «Чернигова» накануне финала Кубка Украины 2025/26.

Оба клуба стали участниками мероприятия, посвященного финалу турнира. В обсуждении приняли участие представители клубов: от «Динамо» пришли тренер Игорь Костюк и Андрей Ярмоленко, от «Чернигова» – тренер Валерий Черный и Максим Татаренко.

Воспользовавшись случаем, «Чернигов» символически вручил именную футболку Ярмоленко, который родился и начал футбольный путь в Чернигове.

Финал Кубка Украины состоится 20 мая на «Арене Львов». Стартовый свисток прозвучит в 18:00.

Читайте также: Финалист Кубка Украины начал партнерство с украинским производителем

ФОТО. Ждать трансфер? Ярмоленко получил именную футболку другого клуба