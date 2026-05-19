ФОТО. Ждать трансфер? Ярмоленко получил именную футболку другого клуба
«Чернигов» преподнес сюрприз ветерану «Динамо»
Легендарный вингер киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко получил неожиданный подарок от «Чернигова» накануне финала Кубка Украины 2025/26.
Оба клуба стали участниками мероприятия, посвященного финалу турнира. В обсуждении приняли участие представители клубов: от «Динамо» пришли тренер Игорь Костюк и Андрей Ярмоленко, от «Чернигова» – тренер Валерий Черный и Максим Татаренко.
Воспользовавшись случаем, «Чернигов» символически вручил именную футболку Ярмоленко, который родился и начал футбольный путь в Чернигове.
Финал Кубка Украины состоится 20 мая на «Арене Львов». Стартовый свисток прозвучит в 18:00.
