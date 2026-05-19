Финалист Кубка Украины начал партнерство с украинским производителем

Перволиговый клуб «Чернигов» официально объявил о начале сотрудничества с украинским производителем товаров для собак и кошек – WAUDOG.

«Чернигов» сообщил о появлении нового спонсора накануне финала Кубка Украины, в котором команда сыграет с киевским «Динамо».

Финал Кубка Украины между клубами состоится 20 мая на «Арене Львов», начало – в 20:00.

«Впереди вас ждут совместные проекты, активности для болельщиков и яркие коллаборации, которые создадут особую атмосферу на стадионе и за его пределами», – написала пресс-служба клуба.