Финалист Кубка Украины начал партнерство с украинским производителем
WAUDOG – новый спонсор клуба «Чернигов»
Перволиговый клуб «Чернигов» официально объявил о начале сотрудничества с украинским производителем товаров для собак и кошек – WAUDOG.
«Чернигов» сообщил о появлении нового спонсора накануне финала Кубка Украины, в котором команда сыграет с киевским «Динамо».
Финал Кубка Украины между клубами состоится 20 мая на «Арене Львов», начало – в 20:00.
«Впереди вас ждут совместные проекты, активности для болельщиков и яркие коллаборации, которые создадут особую атмосферу на стадионе и за его пределами», – написала пресс-служба клуба.
