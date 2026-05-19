  4. Михайленко прокомментировал слухи о работе с молодежной сборной
19 мая 2026, 21:41
УАФ. Дмитрий Михайленко

Главный тренер сборной Украины U-19 Дмитрий Михайленко отреагировал на инсайд о том, что он возглавит «молодежку» «сине-желтых» вместо Унаи Мельгосы.

– Журналист Михаил Спиваковский сообщил, что вы должны стать новым главным тренером сборной Украины U-21. Известно ли вам что-нибудь по поводу этого назначения?

– Нет-нет. Смотрите, мне кто-то сбросил, я ничего не могу здесь прокомментировать, честно. Ничего не известно.

– А было бы вам самому интересно пойти на повышение?

– Сейчас, кажется, вообще это не кстати. Там у всех контракты еще есть.

Кроме работы с молодежными сборными Украины Дмитрий Михайленко возглавлял «Днепр», «Днепр-1», кипрские «Пафос» и «Акритас». Мельгоса принял украинскую молодежку летом 2023 года. Под его руководством «сине-желтые» провели 27 матчей: 13 побед, пять ничьих и девять поражений.

Руслан Полищук
