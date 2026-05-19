Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Навсегда в моем сердце». Сон Хын Мин рассказал, следит ли за Тоттенхэмом
19 мая 2026, 21:33 | Обновлено 19 мая 2026, 21:34
«Навсегда в моем сердце». Сон Хын Мин рассказал, следит ли за Тоттенхэмом

Кореец продолжает болеть за «шпор»

Getty Images/Global Images Ukraine. Сон Хын Мин

Вингер «Лос-Анджелеса» Сон Хын Мин рассказал, что продолжает болеть за «Тоттенхэм» и надеется, что клуб сохранит прописку в АПЛ.

– Я весь сезон слежу за «Тоттенхэмом», смотрю каждую их игру, все опасные моменты, результаты. Понятно, из-за разницы во времени это не так просто, иногда очень сложно посмотреть матч целиком.

Однако «шпоры» навсегда в моем сердце, я болею за них. Надеюсь, они добьются результата в матче с «Челси» и останутся в АПЛ, они этого заслуживают. Я поддерживаю команду с другого конца света, люблю их. Люблю болельщиков, клуб и желаю ребятам всего наилучшего. Вперед, «Тоттенхэм»!

Сон Хын Мин выступал за «Тоттенхэм» с 2015 по 2025 годы. За это время он сыграл за «шпор» 454 матча, в которых забил 173 гола и отдал 101 ассист. За это время он выиграл Лигу Европы и дошел до финала Лиги чемпионов, а также четыре раза признавался игроком сезона в клубе и в АПЛ в сезоне 2018/19.

Ранее сообщалось, что «Челси» и «Тоттенхэм» определили стартовые составы на матч 37-го тура АПЛ.

Тоттенхэм Лос-Анджелес (MLS) Сон Хын Мин Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Иван Чирко Источник: BBC
