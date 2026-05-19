ФОТО. Невеста Роналду поразила роскошным образом в Каннах

Невеста Криштиану Роналду – Джорджина Родригес – вновь привлекла внимание на Каннском кинофестивале.

32-летняя модель появилась на красной дорожке в облегающем платье, подчеркнувшем ее фигуру. Ранее Джорджина также удивила фанатов новым образом, перекрасившись в блондинку.

Роналду и Джорджина объявили о помолвке в августе после девяти лет отношений. По информации СМИ, свадьба пары состоится после чемпионата мира 2026 года.

Тем временем Криштиану продолжает борьбу за титул с «Аль-Насром» в Саудовской Аравии. Команда португальца может стать чемпионом уже на этой неделе.

После клубного сезона Роналду сосредоточится на ЧМ-2026, где будет капитаном сборной Португалии.