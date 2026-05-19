  4. Чернигов – Динамо. Прогноз от Игоря Цыганыка на финал Кубка Украины
Кубок Украины
19 мая 2026, 23:39
Чернигов – Динамо. Прогноз от Игоря Цыганыка на финал Кубка Украины

Известный специалист и амбассадор betking поделился мнением о предстоящем поединке

betking. Игорь Цыганык

В среду во Львове состоится финальный матч Кубка Украины по футболу между «Черниговом» и киевским «Динамо» (18:00).

Известный журналист Игорь Цыганик поделился своим прогнозом на предстоящий матч.

Чернигов

Представитель Первой лиги лишь во второй раз в истории дошел до такой стадии, а путь команды Валерия Черного напоминает сказку о Золушке. «Чернигов» забил лишь два гола в основное время, но сумел пройти пять кубковых раундов. Команда поразила ворота лишь «Атлета» (1:0) и «Лесного» (1:1), причем победа над киевлянами стала единственной, одержанной в основное время. «Кривбасс» удалось пройти благодаря ошибке соперника, который выпустил лишнего легионера, что обернулось техническим поражением для команды Патрика ван Леувена.

Настоящим испытанием стал выездной матч против «Металлиста 1925», где уже на первых минутах Павел Шушко получил удаление за агрессивную игру у чужих ворот. Статистика выглядела убийственно: 0:39 по ударам, 0:12 по ударам в створ, 0:15 по угловым и всего 16% владения мячом. Однако «Чернигов» выстоял и победил в серии пенальти харьковчан, которые и в середине мая еще не оправились от того фиаско.

Игорь Цыганик – бренд-амбассадор лицензированной украинской букмекерской компании betking, ведущий, журналист, инсайдер и аналитик, более 25 лет в спортивной журналистике и футбольном телевидении

Динамо

Киевское «Динамо» начало турнирный путь с победы над «Александрией» (2:1), которая на тот момент еще не оправилась от эмоций после завоевания серебра в УПЛ. Самым сложным испытанием стала встреча с «Шахтером», где команда Александра Шовковского ближе к концу основного времени сумела переломить ход игры, превратив 0:1 в 2:1.

На тот момент «Динамо» уже серьезно лихорадило, хотя мало кто мог предположить, что за несколько дней до конца сезона под вопросом окажется даже само попадание в еврокубки. Примечательно, что команда Арды Турана стала последним представителем элитного дивизиона в турнире среди соперников киевлян. Весной «Динамо» прошло «Ингулец» (2:0) и «Буковину» (3:0), нанеся лидеру Первой лиги единственное поражение в сезоне-2025/26.

Прогноз

Финал с «Черниговом» во многом будет напоминать полуфинал в Тернополе. «Динамо» противостоит максимально мотивированный соперник, способный создать проблемы, но вряд ли готовый перепрыгнуть через голову из-за разницы в классе. Команда Валерия Черного играет с «Буковиной» в одной лиге и сейчас находится в зоне стыковых матчей.

Футболисты «Чернигова» – простые и искренние ребята, которые уже пережили одно из главных приключений в своей карьере. За них хочется болеть, однако «Динамо» – это просто другой уровень. Тем более, в мотивации команде Игоря Костюка точно не откажешь. Если остаться без еврокубков после матча с «Черниговом», то игрокам и тренерскому штабу стоит задуматься о смене профессии.

Футбольная сказка, скорее всего, закончится: суровая реальность намекает на разгром, а ставка на фору (-2,5) на «Динамо» по коэффициенту 1,90 выглядит очень привлекательным вариантом.

Прогноз Игоря Цыганыка
Чернигов
20 мая 2026 -
18:00
Динамо Киев
Фора Динамо (-2.5) 1.90
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
