ОФИЦИАЛЬНО. Европейская сборная представила нового тренера

Сборная Албании по футболу официально объявила имя нового тренера: европейскую команду возглавит опытный итальянский специалист Роландо Маран.

62-летний специалист впервые возглавил национальную команду, подписав контракт до лета 2028 года.

Тренерский штаб Марана пополнит еще один итальянец – Кристиан Маранер, который регулярно помогает Роландо в тренерском штабе.

«Добро пожаловать сегодня в этот важный день для национальной сборной и FSHF, в который мы официально объявим имя нового главного тренера национальной команды – господина Роландо Марана.

В то же время мы завершаем цикл с бывшим главным тренером сборной, господином Сильвиньо, и его штабом, которым я хочу поблагодарить от имени FSHF, от своего имени и от имени всех болельщиков за вклад. Вместе мы прошли важный период, полный эмоций, мы смеялись и плакали, радовались вместе», – сказал президент Албанской футбольной ассоциации.

Предыдущим клубом Марана стала итальянская «Брешия», которую тренер возглавлял дважды в течение двух лет: первый период – с ноября 2023 по декабрь 2024 года, второй — с января 2025-го по июль того же года.

Также в своей карьере Роландо тренировал «Бари», «Кальяри», «Триестину», «Веченцу», «Кьево», «Дженоа», «Катанию» и «Пизу».