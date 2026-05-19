Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Европейская сборная представила нового тренера
Другие новости
19 мая 2026, 21:33 | Обновлено 19 мая 2026, 22:07
743
1

ОФИЦИАЛЬНО. Европейская сборная представила нового тренера

Итальянец Роландо Маран будет работать с национальной командой Албании

19 мая 2026, 21:33 | Обновлено 19 мая 2026, 22:07
743
1 Comments
ОФИЦИАЛЬНО. Европейская сборная представила нового тренера
Getty Images/Global Images Ukraine. Роландо Маран

Сборная Албании по футболу официально объявила имя нового тренера: европейскую команду возглавит опытный итальянский специалист Роландо Маран.

62-летний специалист впервые возглавил национальную команду, подписав контракт до лета 2028 года.

Тренерский штаб Марана пополнит еще один итальянец – Кристиан Маранер, который регулярно помогает Роландо в тренерском штабе.

«Добро пожаловать сегодня в этот важный день для национальной сборной и FSHF, в который мы официально объявим имя нового главного тренера национальной команды – господина Роландо Марана.

В то же время мы завершаем цикл с бывшим главным тренером сборной, господином Сильвиньо, и его штабом, которым я хочу поблагодарить от имени FSHF, от своего имени и от имени всех болельщиков за вклад. Вместе мы прошли важный период, полный эмоций, мы смеялись и плакали, радовались вместе», – сказал президент Албанской футбольной ассоциации.

Предыдущим клубом Марана стала итальянская «Брешия», которую тренер возглавлял дважды в течение двух лет: первый период – с ноября 2023 по декабрь 2024 года, второй — с января 2025-го по июль того же года.

Также в своей карьере Роландо тренировал «Бари», «Кальяри», «Триестину», «Веченцу», «Кьево», «Дженоа», «Катанию» и «Пизу».

По теме:
Раскрыты детали интереса Бешикташа к Арде Турану
ОФИЦИАЛЬНО. Киев-Баскет назначил известного тренера вместо Забирченко
Известный украинский тренер хочет вернуться к работе: «Продолжаю обучение»
сборная Албании по футболу назначение тренера
Андрей Витренко Источник: Федерация футбола Албании
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо ведет переговоры по трансферу лидера сборной Украины
Футбол | 19 мая 2026, 19:05 10
Динамо ведет переговоры по трансферу лидера сборной Украины
Динамо ведет переговоры по трансферу лидера сборной Украины

Алексей Гуцуляк может перебраться в столичный гранд

Мальдера внес изменения в заявку сборной Украины
Футбол | 19 мая 2026, 04:44 13
Мальдера внес изменения в заявку сборной Украины
Мальдера внес изменения в заявку сборной Украины

Вместо Гуцуляка будет вызван Волошин

Решение принято. Мельгоса покинет сборную, Шевченко нашел замену
Футбол | 19.05.2026, 16:10
Решение принято. Мельгоса покинет сборную, Шевченко нашел замену
Решение принято. Мельгоса покинет сборную, Шевченко нашел замену
Энрике разочаровался в Забарном. ПСЖ совершит трансфер на 50 млн евро
Футбол | 19.05.2026, 21:28
Энрике разочаровался в Забарном. ПСЖ совершит трансфер на 50 млн евро
Энрике разочаровался в Забарном. ПСЖ совершит трансфер на 50 млн евро
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Рико Верховен
Бокс | 19.05.2026, 05:32
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Рико Верховен
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Рико Верховен
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
а чого не Італії?
Ответить
0
Популярные новости
Хвича Кварацхелия готов покинуть ПСЖ и выбрал себе новый клуб
Хвича Кварацхелия готов покинуть ПСЖ и выбрал себе новый клуб
19.05.2026, 09:13 15
Футбол
Трубин определился с клубом, за который будет играть в следующем сезоне
Трубин определился с клубом, за который будет играть в следующем сезоне
18.05.2026, 07:33 1
Футбол
Вратарь Реала Лунин эмоционально попрощался
Вратарь Реала Лунин эмоционально попрощался
19.05.2026, 07:08 6
Футбол
ЧМ по хоккею. Первая победа чемпиона, успех сборной Словакии
ЧМ по хоккею. Первая победа чемпиона, успех сборной Словакии
17.05.2026, 19:59
Хоккей
Мальдера принял решение по Ярмоленко и объявил заявку сборной Украины
Мальдера принял решение по Ярмоленко и объявил заявку сборной Украины
18.05.2026, 12:30 87
Футбол
Свитолина узнала свое место в рейтинге WTA после победы в Риме
Свитолина узнала свое место в рейтинге WTA после победы в Риме
18.05.2026, 10:44 12
Теннис
ИТАУМА: «Усик, конечно, заслужил, но, честно говоря, это какое-то безумие»
ИТАУМА: «Усик, конечно, заслужил, но, честно говоря, это какое-то безумие»
18.05.2026, 06:32
Бокс
Турнирная таблица УПЛ. Основная интрига – борьба за серебро и бронзу
Турнирная таблица УПЛ. Основная интрига – борьба за серебро и бронзу
18.05.2026, 06:23 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем