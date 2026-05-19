Карло АНЧЕЛОТТИ: «Я не волшебник, а человек. Мы можем дойти до финала»

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти ответил на вопросы журналистов после объявления состава на чемпионат мира 2026.

Специалист в разговоре затронул несколько тем, связанных с его выбором: вызов Неймара, игроки «Фламенго», позиция третьего вратаря и возможность выиграть мундиаль.

«Мне жаль, что некоторых здесь нет, например Бенто, Уго Соузы. Мне действительно жаль, это вызывает у меня определённую грусть, но они, как и другие молодые футболисты, которых нет в списке, в частности Андрей Сантос и Жоао Педро, еще получат шанс стать частью проекта следующего чемпионата мира. Доверяйте этой команде. Возможно, это не идеальный состав, но это коллектив, который сосредоточен, дисциплинирован, скромен и самоотвержен. Моя идея основана на команде, а не на отдельных личностях.

Эти ожидания показывают, насколько эта страна обладает невероятной страстью к футболу и, прежде всего, к сборной. Для нас это очень красиво – иметь возможность готовиться к чемпионату мира и дарить радость всей стране. Давление придёт, когда мы проведём первый матч на чемпионате мира. Это было непросто, ведь конкуренция была очень высокой. Мы оценили более 60 футболистов, и у каждого были свои характеристики, чтобы быть здесь.

Мы выбрали Неймара не потому, что считаем его хорошим запасным игроком, а потому что он может принести команде свои качества, даже если сыграет всего одну минуту. Мы выбрали этих футболистов, потому что уверены – они помогут. Как долго? Не знаю.

Когда мы говорили об Эндрике в контексте будущего, речь шла именно об этом чемпионате мира. Окончательное решение по списку мы приняли в пятницу, постепенно закрывая все сомнения, а финальную заявку утвердили сегодня после обеда.

Вевертон? Алиссон возвращается после травмы, но чувствует себя хорошо. Он должен сыграть следующий матч и будет иметь время набрать 100% формы. В этом году мы проверили трёх вратарей — Бенто, Уго Соузу и Жона, но решили, что на этот турнир нам нужны опытные игроки, такие как Вевертон.

Пакета и Леонардо Перейра? Матч «Атлетико Паранаэнсе» – «Фламенго» (1:1) не был решающим. Пакета возвращался после серьезной травмы, но сыграл хорошо и спокойно. Что касается Леонардо Перейры, решение было принято еще раньше – он продемонстрировал очень хорошее отношение во время последнего международного перерыва.

Будет ли Бразилия в финале чемпионата мира? Я не волшебник, а человек, который работает в футболе уже 40 лет. Я обладаю знаниями и уверенностью, что эта команда способна конкурировать с лучшими в мире. Можем ли мы выиграть чемпионат мира и выйти в финал? Да, можем. Но я не знаю, достаточно ли этого. Лучше – дойти до финала и победить в нем», – заявил Анчелотти.